Incidente con la figlia alla guida, il padre ottiene 6mila euro

Ferito nell’auto dopo l’impatto con un animale selvatico, ha citato in giudizio la figlia per ottenere il risarcimento. Il Tribunale di Rimini ha ribaltato la decisione di primo grado

Un uomo ferito in un incidente stradale mentre era passeggero dell’auto guidata dalla figlia ha ottenuto oltre 6mila euro di risarcimento dall’assicurazione. Il sinistro era avvenuto nel novembre 2020, quando un animale selvatico era sbucato improvvisamente sulla carreggiata.

L’auto, su strada bagnata e a velocità superiore al limite, aveva finito per colpire l’animale. Il padre aveva riportato lesioni al collo e alla colonna vertebrale.

Per ottenere l’indennizzo, l’uomo ha dovuto citare in giudizio anche la figlia, non per un contrasto familiare ma per un obbligo previsto dalla normativa sulla responsabilità civile.

Dopo il rigetto della richiesta da parte del Giudice di Pace, il Tribunale di Rimini in appello ha ribaltato la decisione. Decisiva la testimonianza della madre, che seguiva l’auto e ha confermato la presenza del marito a bordo e la velocità eccessiva della figlia.

L’assicurazione è stata condannata a pagare oltre 6mila euro tra danni e spese legali. Fonte: Corriere Romagna