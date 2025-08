Incidente frontale a Savignano, Apecar si schianta contro un'auto: anziano 79enne perde entrambe le gambe

La strada è rimasta chiusa per ore

Grave incidente lunedì pomeriggio in via Pietà a Savignano sul Rubicone: una Golf guidata da un 31enne si è scontrata frontalmente con un’Apecar condotta da un 79enne del posto. L’urto è stato violentissimo: l’Apecar si è accartocciata e l’anziano è rimasto incastrato tra le lamiere. I vigili del fuoco lo hanno liberato, ma i sanitari hanno dovuto amputargli una gamba sul posto; l’altra è stata amputata all’ospedale Bufalini, dove ora è in terapia intensiva con prognosi riservata. Ha riportato anche fratture ai femori e gravi lesioni. L’altro conducente è ferito in modo lieve. La strada è rimasta chiusa per ore. La Polizia Locale indaga sulla dinamica: condizioni meteo e strada erano ottimali. Disposti test tossicologici e sequestro dei veicoli.