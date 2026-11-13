Viabilità Incidente in A14 all'altezza di Rimini Nord: traffico in tilt, 4 km di coda

Autostrade per l'Italia: "Uscita consigliata a Rimini Sud per chi arriva da Ancona, ingresso a Rimini Nord per chi viaggia verso nord"

Un incidente stradale si è verificato intorno alle 13.10 di oggi (13 novembre) sull'autostrada A-14, nei pressi dell'uscita di Rimini Nord, in direzione Bologna. Due le auto coinvolte, dai primi riscontri. Sul posto il personale del 118 e dei Vigili del Fuoco. Alle 13.26, riferisce il sito di Autostrade per l'Italia, si è creata una coda di circa 4 km tra Rimini Sud e Rimini Nord. Per i mezzi provenienti da Ancona si consiglia di uscire a Rimini Sud, mentre quelli diretti a Bologna si consiglia l'entrata a Rimini Nord.