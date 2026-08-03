Incidente tra scooter e furgone davanti all'ospedale: ferito gravemente un minorenne

Lo schianto è avvenuto questa mattina poco dopo le 9 in via Settembrini, in direzione del centro. Sul posto ambulanza, auto medica e forze dell'ordine

Un minorenne in sella a uno scooter 125 è rimasto gravemente ferito dopo essersi schiantato contro un furgone Renault davanti all'ingresso dell'ospedale di Rimini. L'incidente è avvenuto questa mattina poco dopo le 9 in via Settembrini, mentre entrambi i mezzi procedevano in direzione del centro città. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle forze dell'ordine, il furgone avrebbe rallentato in prossimità del semaforo e il ragazzo avrebbe urtato violentemente la parte posteriore del veicolo, venendo sbalzato dalla sella e ricadendo sull'asfalto. Dopo il violento impatto il ragazzo è rimasto a terra in stato di semicoscienza.

I primi a intervenire sono stati i sanitari del 118 con un'ambulanza. Le condizioni del giovane sono apparse subito serie, tanto che l'equipaggio ha richiesto l'intervento dell'auto medica per prestare le cure necessarie e stabilizzare il ferito prima del trasporto in ospedale.

Sul luogo dell'incidente sono intervenute anche le forze dell'ordine per eseguire i rilievi e ricostruire l'esatta dinamica dello schianto. La circolazione lungo via Settembrini ha subito pesanti rallentamenti: il traffico è stato fatto scorrere su una sola corsia, mentre l'altra è stata chiusa per consentire i soccorsi e le operazioni di rilievo.

Restano ancora da chiarire le cause dell'incidente, ora al vaglio degli inquirenti.