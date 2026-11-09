Dopo la sentenza della Cassazione Inclusione scolastica, Rimini rivendica i risultati: "Risorse aumentate dal 45% in 5 anni"

La spesa è salita da 5,5 a 8 milioni di euro

Negli ultimi cinque anni la spesa destinata all'inclusione scolastica è passata da circa 5,5 a oltre 8 milioni di euro all'anno, con un incremento vicino al 45%. Lo riferisce l'amministrazione comunale di Rimini. Nello stesso periodo il numero degli alunni con disabilità seguiti dai servizi comunali è cresciuto mediamente tra il 6 e il 7 per cento ogni anno, in controtendenza rispetto all'andamento demografico generale. L'ultimo anno scolastico ha visto l'avvio delle attività per 713 alunni certificati rispetto ai 670 dell'anno precedente, con un incremento del 6,5 per cento che si è tradotto in un corrispondente aumento delle ore di assistenza educativa garantite. Un trend ormai strutturale che, guardando all'intera provincia di Rimini, negli ultimi venticinque anni ha portato a un aumento delle certificazioni prossimo al 300 per cento.

"La recente sentenza della Corte costituzionale che ha accolto il ricorso della Regione Emilia-Romagna sui Livelli essenziali delle prestazioni per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità riafferma un principio fondamentale: i diritti non possono essere garantiti senza un adeguato coinvolgimento dei territori e senza le risorse necessarie per renderli effettivi. Un tema che Comuni e autonomie locali pongono da tempo e che trova conferma nell'esperienza quotidiana di chi è chiamato a garantire servizi sempre più complessi a fronte di bisogni in costante crescita. Non a caso, nel confronto promosso da Anci Emilia-Romagna sono state valorizzate anche le esperienze del Comune di Rimini e dell'Unione Terre d'Argine, che nei mesi scorsi hanno siglato un accordo di collaborazione per condividere dati, esperienze e buone pratiche sui servizi educativi e sull'inclusione scolastica", evidenzia l'amministrazione comunale.

"La decisione della Consulta richiama un tema che per i Comuni non è teorico ma estremamente concreto. Dietro questi numeri ci sono bambine e bambini, ragazze e ragazzi, famiglie e scuole. Negli ultimi anni abbiamo scelto di rafforzare gli investimenti nell'inclusione perché crediamo che ogni studente debba poter contare sulle stesse opportunità educative e di partecipazione. I Comuni stanno facendo la propria parte, ma la crescita costante dei bisogni dimostra che questa sfida non può essere sostenuta esclusivamente dai bilanci locali. In cinque anni Rimini ha aumentato di quasi il 45% le risorse destinate all'inclusione scolastica. La sentenza della Consulta afferma un principio importante: i diritti devono essere accompagnati dalle risorse necessarie per garantirli. Per questo è fondamentale che alle responsabilità richieste ai territori corrispondano strumenti e finanziamenti adeguati, affinché nessuna famiglia e nessuno studente siano lasciati indietro", aggiunge la vicesindaca Chiara Bellini.