TERRORE A RICCIONE Incubo di violenze e stalking: 35enne in carcere

Minacce di morte, un cavo stretto al collo e il controllo ossessivo tramite app. La giovane vittima salvata dalle indagini; per l'uomo disposto il carcere per altissimo rischio di recidiva.

Avrebbe picchiato, minacciato di morte e controllato ossessivamente la compagna di 20 anni, arrivando a puntarle un coltello e a stringerle un cavo attorno al collo. Un 35enne umbro residente a Riccione è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti aggravati, lesioni e stalking.

Secondo le indagini, la ragazza sarebbe stata isolata da amici e familiari e monitorata attraverso un'applicazione. Dopo la fine della relazione, l'uomo avrebbe continuato a minacciarla, anche prospettando la diffusione di foto e video intimi.

Le lesioni riportate dalla giovane sono state giudicate guaribili in 25 giorni. La gip ha disposto la custodia cautelare in carcere, ritenendo concreto il rischio di reiterazione delle violenze.