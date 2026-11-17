Il caso a Rimini Incubo finito per il 45enne: assolto da maltrattamenti, lesioni e porto d'armi

L'uomo, denunciato nel 2023 dall'ex moglie, è stato scagionato da tutte le accuse al termine del dibattimento. Il legale: "Accuse totalmente smentite"

Assoluzione piena per un 45enne di origine albanese, processato a Rimini per maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate e detenzione illegale di un’arma da fuoco. Il giudice ha escluso ogni sua responsabilità, accogliendo la linea difensiva dell’avvocato Stefano Caroli.

L’inchiesta era partita nel 2023 dalla denuncia dell’ex moglie, che aveva raccontato di aggressioni, minacce e presunti tentativi di strangolamento. Durante le indagini i carabinieri avevano inoltre sequestrato una pistola Beretta calibro 6,35 con 85 munizioni.

Al termine del dibattimento, però, l'impianto accusatorio non ha retto. Il giudice ha assolto l'uomo perché il fatto non sussiste per i maltrattamenti, perché il fatto non costituisce reato per le lesioni e perché non ha commesso il fatto per quanto riguarda la detenzione dell'arma.

Soddisfatto il difensore, che ha parlato di accuse smentite nel corso del processo e di una ricostruzione dei fatti diversa da quella inizialmente denunciata.