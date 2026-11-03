Cronaca di Bellaria Infila la testa tra le gambe della vigilessa e la solleva: è violenza sessuale

Accolto il ricorso della Procura contro il 55enne: scatta l'obbligo di firma

Aveva sollevato una vigilessa, sorprendendola alle spalle mentre dirigeva il traffico, e se l'era messa a cavalcioni sulle proprie spalle. Un gesto pericoloso per cui la Procura di Rimini aveva chiesto a carico di un 55enne originario di Borghi la misura cautelare per violenza sessuale e minacce. Misura che però il gip riminese aveva respinto non riconoscendo nel comportamento la matrice sessuale.

Come riporta l'Ansa, il sostituto procuratore Davide Ercolani ha presentato ricorso al Tribunale della Libertà di Bologna che ha accolto e quindi riconosciuto il reato di violenza sessuale, nella fattispecie attenuata, e ha disposto la misura cautelare dell'obbligo quotidiano di presentazione alla Polizia giudiziaria.

I fatti risalgono a due momenti distinti della scorsa estate, tra il 10 e il 12 agosto a Bellaria Igea Marina. Nel primo caso, il 55enne raggiunse alle spalle la vigilessa in divisa che dirigeva il traffico, infilò la propria testa tra le gambe della poliziotta, sollevandola da terra per metterla a cavalcioni su di sé. La vigilessa fu soccorsa da un passante che mise in fuga il 55enne. Nel secondo, il 12 agosto, la Polizia locale di Bellaria Igea Marina intervenne su segnalazione di alcuni passanti per un soggetto in evidente stato di alterazione. L'uomo era salito sul cofano del veicolo di servizio dei vigili e aveva afferrato una sedia di scagliandola in direzione degli agenti. Il 55enne era stato fermato con l'utilizzo dello spray urticante.