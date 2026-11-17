Innovazione in Romagna, cinque startup si presentano a Cesena

Giovedì 19 novembre a Cesena Fiera spazio a progetti che spaziano dall’intelligenza artificiale alle energie rinnovabili

Cinque startup della Romagna, soluzioni che spaziano dall'intelligenza artificiale alle energie rinnovabili e un'occasione concreta per mettere in contatto nuove realtà imprenditoriali, imprese e attori dell'ecosistema dell'innovazione.

Giovedì 19 novembre 2026, a partire dalle 16.30, si terrà a Cesena Fiera (via Dismano 3845, Cesena) il Demo Day di ScaleUP, un appuntamento dedicato a chi desidera conoscere da vicino progetti innovativi, confrontarsi con i team che li sviluppano ed esplorare nuove opportunità di collaborazione.

L'evento rappresenta la tappa conclusiva del percorso di accelerazione ScaleUP, gestito da CISE – Centro per l'innovazione e lo sviluppo economico, azienda speciale della Camera di commercio della Romagna, nell'ambito del bando AccelerUP 2025.

Le cinque startup protagoniste

Protagoniste del pomeriggio saranno cinque realtà imprenditoriali del territorio impegnate nello sviluppo di soluzioni in ambiti diversi:

Agilia – supportAI di Rimini : un'assistente virtuale basata sull'intelligenza artificiale per gestire richieste e prenotazioni nei centri estetici.

Airtisan – RISQ di Forlì : una piattaforma di intelligenza artificiale che supporta le imprese nella prevenzione dei difetti, nell'anticipazione dei guasti e nella gestione della qualità industriale.

FLEAi – Nova di Meldola : una postazione di assemblaggio industriale ergonomica e modulare, progettata per ottimizzare i processi produttivi e ridurre gli sprechi.

NextWave – IM Here di Cattolica : una piattaforma HR Tech che valorizza le competenze del personale nel settore dell'ospitalità e favorisce l'incontro tra talenti e imprese.

VXV Project di Forlì: soluzioni fotovoltaiche modulari per trasformare i parcheggi esistenti in spazi di produzione di energia rinnovabile, senza consumare nuovo suolo.

Attraverso brevi presentazioni, i team racconteranno le proprie soluzioni, i mercati di riferimento e le prospettive di crescita, offrendo al pubblico l'opportunità di scoprire progetti nati e sviluppati nel territorio

Speaker d'eccezione e opportunità di networking

Ad arricchire il programma saranno i contributi di due professionisti con esperienze consolidate nel mondo dell'innovazione e dell'imprenditorialità: Federica Cascia, strategic marketing & innovation leader, con un'esperienza internazionale maturata in aziende come Meta, Samsung, Philips e Nestlé e Narinder Kumar, co-founder e ceo di Genoma e Limbico, realtà che sviluppano soluzioni di intelligenza artificiale a supporto di imprenditori e professionisti.

Il Demo Day si concluderà con un aperitivo di networking, pensato per favorire il dialogo diretto tra startup, imprese e altri soggetti dell'ecosistema dell'innovazione, creando occasioni di confronto e possibili collaborazioni.

ScaleUP è un programma per sostenere la crescita delle imprese e il Demo Day conclude un percorso di accompagnamento personalizzato realizzato da CISE nell'ambito del bando AccelerUP 2025, promosso e finanziato dalla Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini.

L'iniziativa sostiene le cinque startup del territorio attraverso una combinazione di contributi a fondo perduto e servizi specialistici di accelerazione, tra cui formazione imprenditoriale, consulenza, coaching e supporto strategico.

L'obiettivo è accompagnare le imprese nel consolidamento del proprio modello di business e nel rafforzamento della capacità di crescita sul mercato, promuovendo al tempo stesso nuove connessioni con il tessuto produttivo locale e avvicinando l'innovazione alle esigenze delle aziende del territorio.

La partecipazione all'evento è gratuita, previa iscrizione, ed è aperta a imprese, professionisti, soggetti dell'ecosistema dell'innovazione e a tutte le persone interessate ai temi dell'innovazione e dell'imprenditorialità.