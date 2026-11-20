Intelligenza artificiale e imprese, Confartigianato Rimini fa il punto sulle nuove opportunità

Lunedì 23 novembre un incontro dedicato ad artigiani e imprenditori per approfondire applicazioni, AI Act, privacy e sicurezza

L'intelligenza artificiale non è più una prospettiva lontana, ma una realtà che sta trasformando il modo di lavorare, produrre e fare impresa. Una trasformazione che riguarda da vicino anche il mondo dell'artigianato e che apre nuove opportunità, ma richiede conoscenza, consapevolezza e capacità di governare il cambiamento.

Per approfondire queste tematiche, Confartigianato Imprese Rimini organizza “AI e IMPRESE: Il futuro si costruisce oggi. Dalle opportunità alle regole, un percorso per innovare consapevolmente”, in programma lunedì 23 novembre, dalle ore 17.30, presso la sede di Confartigianato Imprese Rimini, in via Marecchiese 22. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di offrire agli imprenditori e a tutti gli interessati strumenti concreti per comprendere le potenzialità dell'intelligenza artificiale, conoscere le nuove disposizioni normative e imparare a utilizzare queste tecnologie in maniera efficace e sicura, anche nella gestione delle attività quotidiane.

«L'intelligenza artificiale rappresenta una grande opportunità anche per le piccole imprese e per il mondo dell'artigianato, ma dobbiamo affrontare questa evoluzione con un principio ben chiaro: la tecnologia deve essere al servizio dell'uomo, non il contrario. Il valore dell'impresa artigiana risiede nelle competenze, nell'esperienza, nella creatività e nella capacità delle persone di trasformare un'idea in un prodotto o in un servizio. L'IA può diventare un alleato prezioso, aiutando l'artigiano a semplificare alcune attività, ottimizzare i processi, risparmiare tempo e migliorare il proprio lavoro, senza sostituirne il sapere e la professionalità. È questa anche la direzione che Confartigianato sta sostenendo a livello nazionale: accompagnare le imprese nell'innovazione, mettendo sempre la persona al centro e facendo in modo che le nuove tecnologie siano strumenti di crescita e non fattori di esclusione», dichiara Davide Cupioli, presidente di Confartigianato Imprese Rimini.

Il programma prevede un percorso che affronterà il tema dell'intelligenza artificiale da diverse prospettive: dagli aspetti normativi dell'AI Act, con in contributo dell'avvocato Diego Franchini, alla tutela della privacy, dei dati e alla gestione dei rischi, con Francesco Casadei, Dpo di Confartigianato Cesena, Responsabile della Protezione dei Dati. Per completare il quadro con l'intervento dell'ingegner Enrico Gnagnarella, che illustrerà come il Digital Innovation Hub accompagna le imprese nel passaggio dalla curiosità alla sperimentazione e all'adozione delle nuove tecnologie. Spazio anche a una testimonianza diretta di un'impresa del territorio, con lo speech di Milena Renzi, Ceo di Figaro - Simply Secure AI, che illustrerà il passaggio Dalla teoria alla pratica: come introdurre e utilizzare consapevolmente l’intelligenza artificiale nella propria impresa. Per conoscere applicazioni e opportunità dell'IA nella concreta esperienza aziendale. A moderare l'incontro sarà Gabriele Savoia, responsabile del Digital Innovation Hub.

Con questa iniziativa, Confartigianato Imprese Rimini conferma il proprio impegno nel sostenere la competitività delle imprese del territorio, favorendo la diffusione della cultura digitale e accompagnando artigiani e imprenditori verso un'innovazione accessibile, responsabile e capace di valorizzare il capitale umano.