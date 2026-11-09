"Io non ti lascio solo", al Cinema Tiberio il film di Fabrizio Cattani

Mercoledì 11 novembre il regista e lo scrittore Gianluca Antoni incontrano il pubblico al termine della proiezione delle 21

Al Cinema Tiberio di Rimini martedì 10 (ore 21) e mercoledì 11 novembre (ore 17 ed ore 21, biglietti interi € 7, ridotti € 6, ridotti Tiberio Club € 5) è in programma, nell’ambito della rassegna FICE Emilia-Romagna 2026 “Riusciranno i nostri eroi” dedicata al cinema italiano, il film Io non ti lascio solo di Fabrizio Cattani con Giorgio Pasotti, Mimmo Borrelli, Andrea Matrone, Michael D’Arma e Judith Schiaffino. Il regista Fabrizio Cattani e l’autore del romanzo del romanzo dal quale è tratto il film, Gianluca Antoni, incontreranno il pubblico mercoledì 11 novembre al termine della proiezione delle ore 21.

Il padre di Filo si lascia scappare l’amato cane Birillo. Il ragazzo decide, nonostante il parere opposto del genitore, di mettersi alla ricerca dell’animale. Lo accompagnerà Rullo, il suo migliore amico. Entrambi fingeranno di andare ad un campo scout mentre invece saranno altrove. Durante la ricerca i due avranno modo di trovarsi di fronte ad un uomo di cui temono la presenza. Ispirato al libro omonimo di Gianluca Antoni il film di Cattani vede tra i produttori la presenza di Ipotesi Cinema che è, per chi non lo ricordasse, la scuola creata da uno dei Maestri del cinema italiano: Ermanno Olmi. In un’inquadratura del film si vede il manifesto di uno dei suoi film più importanti, Il posto e viene da pensare che questo film ad Ermanno sarebbe piaciuto. Innanzitutto, perché è ambientato nel 1998 e quindi non ci sono telefoni cellulari, social invasivi ecc. consentendo ai due protagonisti di potersi permettere di ricoprire il ruolo di esseri umani in formazione senza troppe sovrastrutture, oltre a quelle imposte dalla condizione familiare e dall’ambiente in cui vivono.