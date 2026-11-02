Judo, pioggia di medaglie per la Judoka Riccionese ai Campionati Aics

Al Playhall oltre 300 atleti da tutta Italia

Un fine settimana all’insegna del grande judo, dello sport e della passione ha animato Riccione in occasione dei Campionati Nazionali AICS, svoltisi il 30 ottobre e il 1° novembre al Playhall Massimo Pironi. L’evento ha registrato una straordinaria partecipazione con oltre 300 atleti in arrivo da tutto il territorio nazionale. Protagonista indiscussa della manifestazione è stata la Judoka Riccionese, che non solo ha collaborato attivamente alla perfetta riuscita dell'organizzazione, ma ha anche schierato sul tatami 19 atleti dagli 8 ai 17 anni, regalando prestazioni di altissimo livello che hanno dato grande onore ai colori della società.

Tra gli agonisti di livello superiore spiccano le medaglie dei veterani "in erba" del club: Giulia Matteini (13 anni) conquista uno splendido oro dominando la sua categoria; Luca De Matteis sale sul secondo gradino del podio conquistando un meritato argento. Una nota per Luca Fornasiero e Lin Jahui che, nonostante l'impegno, restano lontani dal podio a causa di un sorteggio sfavorevole. A tal proposito, il Direttore Tecnico ha commentato “abbiamo visto un buon lavoro da parte di tutti. Peccato per un cattivo sorteggio di Luca Fornasiero e Lin Jahui che avrebbero meritato di più."

Grande entusiasmo anche per i giovanissimi esordienti alla loro prima esperienza di gara, che dimostrano carattere e grinta conquistando due medaglie d’argento: Noah Nardini e Federico Campagna.

I giovani leoni delle classi preagonistiche hanno entusiasmato il pubblico e i tecnici con un ricco bottino di medaglie: medaglie d’oro per Marco D'Agostino, Vittoria Elena Onori, Matteo Terentiev; le medaglie d’argento sono state conquistate da Edoardo Campagna, Natalia Cimbidhi, Enea La Rosa, Davide Migani, Simon Tucci. Infine Kevin Amore, Federico Bianchi, Gabriele Di Giacomo, Diego Magnani, Diego Zannoni sono andati tutti a podio con il bronzo al collo.

Successi anche a Ferrara e in Scozia per i colori riccionesi

Il weekend tricolore non è stato l'unico palcoscenico per i judoka di Riccione. In contemporanea, Alessandro Fabbri ha partecipato al Trofeo di Ferrara, tappa cruciale per l'acquisizione dei preziosi punti validi per il conseguimento della cintura nera. Fabbri ha centrato un doppio e prestigioso podio: argento tra le cinture marroni e bronzo nella categoria delle cinture nere. "È stata una gara intensa ed emozionante. Alessandro si è comportato come ci aspettavamo ed esperienza dopo esperienza sta crescendo e prendendo sicurezza” commenta la coach Morgana De Paoli che lo ha seguito passo dopo passo a bordo tatami.

Infine, lo sguardo del club è già rivolto ai massimi palcoscenici internazionali: le punte di diamante del club, Sofia Longo e Anna Vittoria Forlani, sono volate in Scozia per un prestigioso periodo di allenamento intensivo, sotto l'altissima guida tecnica del maestro di campioni olimpici Yandzi Darsel.

Bilancio dunque eccezionale per la Judoka Riccionese, che conferma la bontà del lavoro svolto nella crescita tecnica e umana dei propri giovani atleti.