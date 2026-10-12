Judo, risultati e qualificazioni tricolori per gli atleti del club riccionese

Morgana De Paoli e Sofia Longo conquistano il bronzo al Trofeo Italia Senior

Il 27 settembre a Leinì la capitana della squadra Morgana De Paoli, insieme a Sofia Longo e Anna Vittoria Forlani, ha partecipato all'ultimo Trofeo Italia Senior, gara valida per la qualificazione ai Campionati Italiani Assoluti: Morgana ha conquistato un prestigioso terzo posto, consolidando la propria posizione nel ranking nazionale e confermando la qualificazione alla finale degli Assoluti A1. Grande soddisfazione anche per Sofia Longo che, al suo esordio nella categoria Senior, ha ottenuto uno splendido terzo posto, conquistando la qualificazione agli Assoluti A2. Stesso importante traguardo per Anna Vittoria Forlani che, pur fermandosi fuori dal podio dopo un'ottima prestazione, ha centrato la sua prima qualificazione ai Campionati Italiani Assoluti A2. Nella stessa giornata è sceso in gara anche il nazionale sammarinese Alessandro Fabbri, atleta seguito tecnicamente dal maestro Giuseppe Longo, che in una categoria particolarmente competitiva ha ottenuto due vittorie su quattro incontri, evidenziando importanti progressi e un buon livello di competitività.

Asti - Domenica 11 ottobre è stato il turno del gruppo Under 18, impegnato nel prestigioso Trofeo Città di Asti. Ancora protagonista Sofia Longo, che nei 48 kg ha dominato la categoria conquistando la medaglia d'oro e superando brillantemente l'ennesimo importante test stagionale. Splendida prova anche per Alessandro Nassuato nei 73 kg. Dopo tre incontri particolarmente impegnativi affrontati con grande determinazione e carattere, si è arreso soltanto in finale, conquistando una meritata medaglia d’argento. Nei 66 kg Luca Fornasiero ha visto sfumare l'accesso alla finale per una piccola distrazione a pochi secondi dal termine della semifinale, quando si trovava in vantaggio. Nella successiva finale per il terzo posto non è riuscito a esprimersi al meglio, chiudendo comunque con un piazzamento ai piedi del podio. Buona prestazione anche per Lun Jiahui negli 81 kg che, nonostante l'eliminazione al primo turno, ha mostrato interessanti qualità tecniche e un potenziale ancora in parte inespresso.

A completare il quadro di una stagione iniziata sotto i migliori auspici c'è anche la convocazione di Morgana De Paoli per due settimane di allenamento collegiale presso il Centro Olimpico di Ostia, dove ha svolto il ruolo di sparring partner di Asya Tavano in preparazione ai Campionati del Mondo.

"Siamo molto soddisfatti di questo inizio di stagione - è il commento congiunto del direttore tecnico Giuseppe Longo e del presidente Luca Nassuato dalla trasferta piemontese. - La convocazione di Morgana al Centro Olimpico rappresenta un importante riconoscimento del lavoro svolto. Tutte le nostre atlete di punta sono già qualificate alle finali dei Campionati Italiani Assoluti ed Esordienti. Ringraziamo gli atleti, le famiglie e tutti coloro che supportano quotidianamente il nostro progetto sportivo. Continuiamo a lavorare con entusiasmo e determinazione.”



