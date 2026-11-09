Judo, Sofia Longo è campionessa italiana assoluta A2 a 17 anni

La Judoka Riccionese festeggia anche quattro atlete qualificate alle finali nazionali A1. Al Playhall titoli CSEN per Badiane e Fabbri, bronzo per Nassuato e Matteini

Un titolo italiano a 17 anni, quattro atlete qualificate alle finali nazionali A1 e altri piazzamenti sul podio. La Judoka Riccionese archivia un fine settimana ricco di risultati, tra le gare nazionali e i Campionati CSEN ospitati al Playhall.

La copertina è tutta per Sofia Longo, che ha conquistato il titolo di campionessa italiana assoluta A2 nella categoria 48 kg. La giovane atleta, reduce da una stagione ai vertici internazionali Under 18 nei 44 kg, da ottobre si è misurata con la nuova categoria di peso. Quella degli Assoluti A2 doveva essere soprattutto una prova per verificare l'adattamento alla nuova condizione fisica. È arrivata invece una vittoria, costruita attraverso quattro incontri e una finale particolarmente combattuta contro la catanese Drago, risolta al golden score grazie a un'immobilizzazione a terra. "Un risultato a sorpresa, anche se speravamo in una buona prestazione che ci avrebbe permesso di staccare il pass per gli A1", commenta il direttore tecnico Giuseppe Longo.

Nella stessa competizione Anna Vittoria Forlani, impegnata nei 70 kg, ha chiuso al settimo posto dopo due vittorie e due sconfitte. La società riccionese avrà così quattro atlete alle finali nazionali A1, in programma a Lignano Sabbiadoro il 12 e 13 dicembre. Sofia Longo gareggerà negli Assoluti A1 insieme a Morgana De Paoli, nella categoria oltre 70 kg. Giulia Matteini, nei 63 kg, e Giulia Longo, nei 48 kg, saranno invece impegnate nei Campionati Italiani A1 Under 15. Nel fine settimana il Playhall di Riccione ha ospitato anche i Campionati Nazionali CSEN, con la società impegnata nell'organizzazione e in gara. Bruno Badiane e Alessandro Fabbri hanno conquistato il titolo nazionale, mentre Alessandro Nassuato e Giulia Matteini hanno ottenuto la medaglia di bronzo. Quarto posto per Luca De Matteis; Luca Fornasiero e Lin Jiahui si sono fermati al primo turno.

La collaborazione con Judo Imola, Village Bologna, Centro Kiai, Accademia Kodokan e Team Evolution ha permesso alla squadra di chiudere al quarto posto sia nella classifica Preagonisti sia in quella generale. "È stato un weekend lungo e impegnativo. Tutti i nostri giovani atleti hanno messo il massimo dell'impegno e quasi tutti hanno dimostrato una chiara crescita", commentano i coach Luca Nassuato e Morgana De Paoli, che guardano già alla preparazione per la nuova stagione, al via a gennaio.