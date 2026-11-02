Karate, quattro atleti del Centro Riccione conquistano il bronzo ai Campionati italiani

La squadra di kata maschile Over 18 del Centro Tecnico Regionale Emilia-Romagna sale sul podio ad Aversa. Abbruscato, Bravi, Santini e Sapigni protagonisti della prova

C'è la firma del Centro Karate Riccione sul prestigioso bronzo conquistato dalla squadra di kata maschile Over 18 del CTR Emilia-Romagna ai Campionati Italiani FIJLKAM per Rappresentative Regionali andati in scena ad Aversa nel finesettimana appena trascorso. La formazione regionale di kata a squadre era infatti composta da quattro atleti del Centro Karate Riccione: Gabriele Abbruscato, Leo Bravi, Diego Santini e Leonardo Sapigni sono stati i protagonisti di una prova di alto livello che gli ha consentito di salire sul podio nazionale. Il cammino della rappresentativa si è interrotto soltanto contro la Lombardia, formazione che successivamente avrebbe conquistato il titolo italiano, lasciando comunque agli emiliano-romagnoli una meritata medaglia di bronzo e la conferma di poter competere ai massimi livelli del karate nazionale.



Il risultato rappresenta il coronamento di un percorso iniziato molti mesi fa e costruito attraverso allenamenti, sacrifici e un'intensa attività di preparazione.

Moreno Villa, presidente del Centro Karate Riccione, ha sottolineato come il bronzo sia il giusto riconoscimento per il lavoro svolto dagli atleti durante tutta l’estate: "I ragazzi hanno lavorato con grande serietà, allenandosi spesso anche in orari non convenzionali. Questo risultato premia il loro impegno e la loro determinazione". Villa ha voluto inoltre ringraziare lo staff tecnico composto da Carlotta Villa, Vito Mininni e Giampaolo Massi per il contributo offerto nella preparazione della squadra.

Dello stesso avviso la vicepresidente del CKR, Manuela Gasperoni, secondo la quale il risultato conferma la validità del percorso tecnico impostato dal maestro Riccardo Salvatori: "Il CKR continua a essere una realtà di riferimento nel karate italiano e questi ragazzi ne rappresentano al meglio i valori e la qualità tecnica”.

Per Roberto Corbelli, referente della specialità Kata del Centro Tecnico Regionale FIJLKAM Emilia-Romagna e fondatore del CKR, il valore della competizione va ben oltre il piazzamento finale: “ad Aversa abbiamo visto i migliori atleti della regione confrontarsi con il meglio del karate italiano. I ragazzi selezionati hanno dimostrato carattere, coraggio e spirito di squadra. Sono dei veri warriors: non si arrendono mai, affrontano ogni sfida con determinazione e sempre nel rispetto delle regole e del fair play. È questa la grande forza del karate, uno sport che forma atleti competitivi ma soprattutto persone".

