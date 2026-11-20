Il programma La corsa dei Babbi Natale e il tuffo della Befana: ecco tutti gli eventi delle feste di Misano

Il lancio è previsto per sabato 5 dicembre: alle 15:30 ci sarà l’inaugurazione della pista di pattinaggio in piazza della Repubblica

Concerti, mercatino natalizio, spettacoli per bambini e l’immancabile pista di pattinaggio su ghiaccio: Misano Adriatico è pronta a brillare con la magia del Natale. “Misano si accende” è il claim che identifica il cartellone di eventi pensati per vivere l’attesa del Natale e per accompagnare le giornate di festa fino all’Epifania. Il lancio è previsto per sabato 5 dicembre: alle 15:30 ci sarà l’inaugurazione della pista di pattinaggio in piazza della Repubblica, preceduta dall’esibizione del gruppo Nirea Danze. In serata, alle 21:00, è in programma invece il Concerto dell’Immacolata a cura del Coro Filarmonico “Le Voci Liriche” nella Chiesa dell’Immacolata Concezione di via Dante Alighieri. La pista di ghiaccio sarà aperta tutti i giorni fino al 6 gennaio: nei giorni feriali dalle 15:00 alle 20:00, mentre nei giorni festivi e prefestivi si potrà accedere dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 21:00. La pista sarà anche il fulcro attorno a cui si svilupperà la Festa con Babbo Natale, in programma nelle domeniche del 6, 13 e 20 dicembre. Dalle 15:00, oltre a pattinare e compiere evoluzioni sul ghiaccio, sarà possibile concedersi una passeggiata alla ricerca di piccoli doni nel mercatino natalizio e assaporare l’offerta gastronomica delle casette delle delizie. Ogni domenica, inoltre, sarà in programma una diversa esibizione degli artisti di strada: Dante Cigarini in “Cigarini Puppet Show” il 6 dicembre, Paolo Ippolito in “Black Smilzo” il 13 dicembre e Fabio Saccomani in “Mastrobolla” il 20 dicembre”. Domenica 20 dicembre ci saranno anche la sfilata dei Babbi Natale in Moto, a cura del Moto Club Misano, e la merenda offerta dall’associazione Avis di Misano. Il cartellone “Misano si accende” prevede anche due appuntamenti dedicati al Teatro per ragazzi, in programma al Cinema Teatro Astra. Martedì 8 dicembre sarà la Compagnia Fratelli di Taglia a portare in scena “Cappuccetto e il Lupo”, mentre domenica 13 dicembre il Gran Teatrino di Pulcinella presenterà “La capra ballerina”. Entrambi gli spettacoli, a pagamento, sono in programma alle 16:30. Il Cinema Teatro Astra ospiterà altri due appuntamenti: venerdì 18 dicembre, alle 21:00, i Charm City Singers International si esibiranno in un suggestivo concerto Gospel (evento a pagamento), mentre sabato 19 dicembre, alle 16:30, si terrà la tradizionale Cerimonia di Fine Anno, con il saluto del Sindaco Fabrizio Piccioni, le premiazioni e il brindisi degli auguri. Tra brindisi e mangiate, è in programma anche un momento pensato al benessere: sabato 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, alle 9:30 si terrà la Corsa dei Babbi Natale, una camminata ludico sportiva da piazza della Repubblica a Portoverde e ritorno con ristoro per tutti i partecipanti offerto lungo il percorso. Infine, mercoledì 6 gennaio, torneranno il Tuffo della Befana al mattino, per i temerari che sfideranno il freddo per un bagno in mare in compagnia della “vecchia signora”, e la Festa della Befana al pomeriggio. In Piazza della Repubblica, attorno alla pista di pattinaggio, ci saranno la distribuzione della calza a tutti i bambini di Misano, le esibizioni degli artisti di strada, il mercatino e la merenda offerta dall’AVIS. Tante anche le iniziative organizzate dai Comitati Cittadini nelle frazioni. A completare la magia del Natale ci saranno, inoltre, le luminarie che coloreranno le vie di Misano e i presepi artistici allestiti in vari punti del territorio