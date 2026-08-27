“La Cultura nello Sport”, focus su nutrizione e movimento

Al Bagno Tiki 26 si parlerà di alimentazione, movimento e corretti stili di vita. Tra gli ospiti il nutrizionista Marco Neri e il presidente della Rimini Calcio Marco Lombardi

Venerdì 28 agosto alle 18, al Bagno Tiki 26 di Rimini, è in programma il terzo e penultimo appuntamento della rassegna gratuita “La Cultura nello Sport”, dedicata ai temi dell’attività fisica, del benessere e dei corretti stili di vita.

L’incontro, ideato dalla personal trainer Elen Souza e dal fotografo Giorgio Salvatori, sarà dedicato in particolare al rapporto tra alimentazione e movimento. Ad aprire il pomeriggio sarà Marco Neri, nutrizionista, docente ed esperto della Federazione Italiana Fitness, che affronterà il tema “La nutrizione e il movimento sono cultura?”.

Neri partirà dalle tradizioni alimentari per evidenziare come le abitudini del passato non possano essere semplicemente trasferite nella vita di oggi, caratterizzata da ritmi, attività fisica e alimenti diversi.

La seconda parte dell’incontro sarà dedicata alle esperienze di alcune realtà del territorio. Interverranno Lorenzo Lari, fondatore del Festival della Cultura Sportiva, Marco Lombardi, presidente della Rimini Calcio, Agnese Pagliarani, responsabile della ristorazione del Tiki 26, e Jorge Herrera, ballerino e istruttore di Zumba.

Lari presenterà il Festival della Cultura Sportiva, in programma a Rimini dal 3 al 6 settembre, mentre Lombardi parlerà del progetto di rilancio della Rimini Calcio e dell’importanza del settore giovanile.

Pagliarani racconterà invece il rapporto tra attività fisica, alimentazione e proposta gastronomica del Tiki 26. Herrera porterà la propria esperienza nel mondo della Zumba e del fitness.

Al termine dell’incontro sarà offerto ai partecipanti un omaggio di integratori Erba Vita.

L’ultimo appuntamento della rassegna è previsto per venerdì 4 settembre con il tema “L’importanza della qualità della vita”.

L’iniziativa è patrocinata da Comune di Rimini, Regione Emilia-Romagna, Università di Bologna e Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Rimini.