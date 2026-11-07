Calcio RSM La Folgore batte la Virtus e vola a +3

Reti di Azael Garcia Rufer e di Pancotti. Il Domaganno sorride dopo oltre due mesi, sucecsso della Juvenes Dogana e La Fiorita

Il big match dell’ottava di Campionato Sammarinese è della Folgore che batte 2-0 la Virtus – alla prima sconfitta stagionale – e rafforza la sua leadership. Ora infatti i Giallorossoneri sono soli al comando e a +3 proprio sui Neroverdi.

La Folgore, prima del fischio iniziale, si presenta già forte di due premi individuali: Pancotti vince l’MVP come miglior giocatore del mese mentre Ricci bissa il riconoscimento – già ottenuto a settembre – come miglior allenatore. A Montecchio si inizia sotto la pioggia e nebbia. Partono meglio i Neroverdi – oggi in completo rosa – che a metà frazione colpiscono una traversa con Badalassi. Insiste la squadra di Muratori che poco dopo va di nuovo vicino a sbloccarla ma De Angelis con una grande parata su Buonocunto mantiene il risultato sullo 0-0.

La Folgore aspetta e al momento giusto colpisce: al 29’ infatti il club di Falciano la sblocca con una pennellata su punizione di Azael Garcia Rufer con il suo secondo centro nel torneo. La partita è vivace e al 35’ la Virtus risponde gonfiando la rete con l’incornata di Madonna su assist di Buonocunto ma il difensore al momento della conclusione era in posizione irregolare.

Si passa poi alla ripresa dove la Folgore raddoppia e mette la gara sui binari giusti: è vincente infatti la combinazione tra Scutella e Pancotti che timbra il suo quinto gol nelle ultime quattro di campionato. La squadra di Ricci vuole chiuderla anzitempo ma al 74’ Guddo dice no a Tampellini. La Virtus non riesce però a riaprirla e così la squadra di Muratori cade per la prima volta nel torneo. La Folgore invece resta imbattuta e guida la classifica in solitaria.

Vince anche La Fiorita – al secondo successo di fila – che batte il Cosmos 2-1 e lo aggancia al quarto posto.

Parte fortissimo la sfida del “Crescentini” con due reti in avvio. È il Cosmos infatti a sbloccarla al 4’: gran lavoro di Guidotti spalle alla porta che poi appoggia per il solito Cremonini il quale si porta la sfera sul mancino e la mette poi all’angolino. Settimo centro per il capocannoniere del campionato. La squadra di Selva – ex della sfida – non si scompone e al 6’ rimette tutto in parità: Enchisi dialoga con Jacopo Semprini che poi si accentra e dalla distanza infila l’omonimo Alessandro. Poco prima del riposo Zavoli si allunga bene sul tiro da fuori di Lisi. Si va così al riposo sul 1-1.

Ad inizio ripresa nuova palla gol per La Fiorita con l’azione personale di Bonetti che trova un attento Semprini. È però il preludio al gol perché sul conseguente corner di Nappello, Jacopo Semprini mette nuovamente il suo nome tra i marcatori e fa doppietta. Sarà una rete pesante quella del centrocampista – al terzo gol nelle ultime due – perché decide la sfida di Fiorentino. Cade così il Cosmos di Paolo Rossi dopo cinque vittorie di fila.

Vittoria che mancava da oltre due mesi quella per il Domagnano che ha la meglio sul Faetano. Nel primo tempo il grande protagonista è Simone Venturini. Il portiere del Faetano salva i suoi in ben tre occasioni: al 10’ dice no sulla conclusione di Buda da fuori poi al 37’ respinge il tentativo di Arlotti. Poco prima del duplice fischio l’estremo difensore gialloblù toglie dalla porta anche un’incornata da ottima posizione di Guglielmi.

Dopo tanto insistere però il Domagnano riesce meritatamente a portarsi avanti: bel lavoro sulla destra di Santi che dal lato corto la mette in mezzo dove la tocca Michelucci quanto basta per battere Venturini. Il Faetano di Sperindio reagisce con il palo colpito da Renzi al 68’ ma nel finale (86’) ecco la rete che chiude i giochi. Azione insistita della squadra di Amati con Ferraro che di testa serve Arlotti, il tiro nel numero sette è respinto ma sulla vagante c’è Menini che timbra il primo gol in campionato. Non è giornata per il Faetano perché nel recupero il gran tiro da fuori di Renzi va ancora sul palo per la seconda volta. Vince così il Domagnano per 2-0 e sale al settimo posto.

Successo prezioso anche per la Juvenes Dogana. La squadra di Fabbri batte di misura il Pennarossa e registra una vittoria che mancava addirittura dalla prima giornata.

La prima palla gol arriva al 11’ ed è ad opera della squadra di Costantini – ex della partita – quando Colonna vola sul tentativo a botta sicura di Maltoni. Non è da meno l’altro portiere di giornata – Cagnina – che al 19’ è fondamentale per i suoi: l’estremo difensore del Pennarossa prima chiude su Merli poi sulla medesima azione anche ad Aprea. Sul finale di tempo però Cagnina non ci arriva sulla punizione velenosa di Merli dalla distanza che vale l’1-0 per la Juvenes Dogana.

La squadra di Fabbri vuole il gol della sicurezza ma al 66’ Cagnina è in giornata e dice no alla conclusione da fuori di Lisi. Il duello si ripropone poco più tardi (71’) e si conclude sempre con la parata dell’estremo difensore del Pennarossa – tra i migliori in campo oggi. Alla Juvenes Dogana però basta la punizione di Merli nel primo tempo per ritrovare i tre punti.

L’ottava giornata di campionato riprenderà poi domani con altre quattro partite, tutte alle 15 e in diretta su Titani.tv