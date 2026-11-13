La solidarietà del territorio La fondazione Simoncelli dona nuova attrezzattura all'ospedale di Cattolica

Paolo Simoncelli: "Grazie a chi continua a sostenere la fondazione"

Si arricchisce di una nuova attrezzatura tecnologica la dotazione del blocco operatorio dell'Ospedale “Cervesi” di Cattolica, grazie alla generosità della Fondazione Marco Simoncelli, che ha donato un sistema per anestesia e monitoraggio Atlan A350, destinato all'Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione di Riccione-Cattolica. Il nuovo sistema, un'apparecchiatura per anestesia di alta fascia, mette a disposizione dei professionisti tecnologie avanzate per la gestione dell'anestesia e della ventilazione durante gli interventi chirurgici. Dotato di sistemi di controllo e monitoraggio, il dispositivo contribuisce alla sicurezza delle procedure anestesiologiche e rappresenta un ulteriore supporto alla qualità dell'assistenza e all'attività chirurgica svolta presso il presidio.

Alla cerimonia di ringraziamento erano presenti tra gli altri Bianca Caruso, direttrice della Direzione Medica del Presidio Ospedaliero di Riccione-Cattolica, la sindaca di Cattolica Franca Foronchi, Paolo e Rossella Simoncelli, genitori del Sic, e Kate Fretti, della Fondazione Marco Simoncelli onlus. "Come Fondazione abbiamo scelto di sostenere le esigenze dei professionisti sanitari, cercando di capire quali attrezzature possano essere realmente utili per migliorare il loro lavoro – le parole di Paolo Simoncelli - Oggi siete voi a ringraziare noi, ma in realtà siamo noi a dover ringraziare tutte le persone che, nel ricordo di Marco, continuano a sostenere la fondazione con le loro donazioni. È grazie alla loro generosità che possiamo realizzare questi progetti e offrire un contributo concreto. Vedere l'entusiasmo con cui vengono accolte queste iniziative ci fa molto piacere e ci incoraggia a proseguire su questa strada”. “Un ringraziamento sincero alla Fondazione Marco Simoncelli per questo gesto di grande generosità – ha affermato la sindaca di Cattolica, Franca Foronchi - Di fronte a un dolore immenso, la famiglia Simoncelli, nel ricordo di Marco, ha dato vita a progetti concreti a beneficio dell'intera comunità. La donazione di questa apparecchiatura rappresenta un contributo prezioso per l'Ospedale Cervesi, un presidio di dimensioni contenute ma di fondamentale importanza per il nostro territorio, dove tecnologie moderne e professionalità del personale sanitario devono andare di pari passo. Un riconoscimento va quindi anche ai medici, agli infermieri e a tutti gli operatori che, con competenza e dedizione, garantiscono quotidianamente un servizio prezioso per la nostra comunità”.