Calcio RSM La Libertas alla ricerca del riscatto contro il Domagnano

Dopo il ko nel finale contro l'Academy, la squadra di Fabbri cerca punti preziosi per consolidare la posizione playoff

Una sconfitta bruciante quella patita dalla Libertas nell’ultimo turno per mano dell’Academy, maturata in rimonta dopo il vantaggio firmato da Greco, con la rete del 2-1 segnata negli ultimi secondi in maniera rocambolesca quando i granata erano protesi in avanti alla ricerca del gol vittoria.

E’ il terzo passo falso nelle ultime quattro partite, una striscia che ha fatto scivolare la formazione di mister Fabbri in decima posizione, a quota 9 punti alla pari del Cailungo, a +2 sulle squadre fuori dai playoff. Insomma, bisogna invertire la marcia per issarsi in posizioni migliori di classifica.

“La mia squadra è stata protagonista di una prestazione insufficiente, i giocatori ne sono consapevoli come del resto il sottoscritto. Abbiamo sbagliato tutti, chiediamo scusa alla società che ovviamente è molto arrabbiata. Non ci resta che lavorare e cercare di riuscire ad esprimere i valori che la rosa ha – spiega il tecnico Achille Fabbri – e che riesce ad esprimere solo corrente alternata. Ancora una volta abbiamo costruito delle palle gol, alcune clamorose, ma siamo riusciti a segnare su una palla inattiva, su uno schema che abbiamo provato più volte in allenamento. Su azione, invece, fatichiamo molto e su questo aspetto dobbiamo lavorare e trovare la soluzione tattica migliore stante la mancanza di un centravanti di ruolo”.

Avete subito altri due gol, sono 12 in nove partite…

“Il primo è nato su un errore individuale, sul secondo ci siamo fatti sorprendere mentre eravamo alti alla ricerca del gol vittoria. Qualche cosa comunque dovremo rivedere per essere più compatti e meno vulnerabili”.

Domenica a Fiorentino sfida contro il Domagnano, solo un punto in più della Libertas.

“Si apre un trittico impegnativo perché a metà settimana avremo il Tre Fiori e nel week end successivo il Pennarossa. Il Domagnano è indietro sulla tabella di marcia dopo l’esaltante stagione scorsa, ma resta una squadra molto forte, bene allenata, che gioca un bel calcio e soprattutto ad alto ritmo. Dovremo dare il meglio di noi stessi per bene figurare”.

Nella Libertas out Cristiani e Lepri mentre sarà disponibile Magi.