La neo Miss Mamma Italiana 2026 è Laurea Mascheroni. Premiata a Bellaria Igea Marina

Si è conclusa la 33esima edizione del concorso, che ha portato visibilità alla località di Bellaria Igea Marina

Bella, solare e atletica la neo Miss Mamma Italiana 2026, proclamata domenica 2 agosto a Bellaria Igea Marina è: Laura Mascheroni, 33 anni, da Cassano D’Adda in provincia di Milano, mamma di Loris e Manuel; giovane imprenditrice agricola. Il suo motto è “La forza non è non cadere, ma rialzarsi ogni volta".

"Un’edizione molto importante, quella di Miss Mamma Italiana 2026, seguita dai media nazionali e delle tante zone di provenienza delle mamme concorrenti; ciò ha dato una bella visibilità alla nostra città ma soprattutto ha regalato una bella occasione per valorizzare la figura della mamma particolarmente importante per una destinazione turistica come la nostra, vocata alla famiglia. - afferma il Sindaco Filippo Giorgetti - Sta accrescendo inoltre la consapevolezza che non si tratta di una manifestazione solo dal punto di vista estetico ma capace anche di veicolare contenuti e valori molto intensi e importanti sul ruolo della mamma e l’essere donna".



Il Concorso Miss Mamma Italiana di TE.MA Spettacoli, giunto alla sua 33° edizione, ha svolto per il quinto anno consecutivo le sue fasi di prefinale e finalissima nazionale a Bellaria Igea Marina, coinvolgendo l’intera città, interessando entrambi i centri urbani: per le serate prefinali a Igea Marina venerdì 31 luglio e sabato 1agosto, in Piazza S. Margherita e domenica 2 agosto a Bellaria centro per la serata finale di premiazione, che è tornata a svolgersi presso Piazza Don Minzoni. Un folto pubblico ha accolto le ventisei finaliste, selezionate in tutta Italia, che hanno portato in passerella la loro eleganza, classe e abilità attraverso prove di canto, ballo, recitazione o esercizio ginnico. Mamme a 360° in tutto il loro splendore, una bellezza, energia e simpatia coinvolgente, capace di attrarre non solo il pubblico ma anche la giuria che si è raccolta nelle tre serate per valutare le concorrenti.

Domenica 2 agosto al tavolo dei Giudici tecnici erano presenti: Paolo Borghesi, Presidente di Giuria e di Fondazione Verdeblu – ente di promozione turistica della città che insieme alla TE.MA Spettacoli ha organizzato l’evento a Bellaria Igea Marina; il Consigliere Comunale Stefano Campisi oltre ad un parterre di firme prestigiose del mondo del giornalismo: Fiorella Palmieri del Settimanale “Io Donna”; Giuseppe Fumagalli di “Oggi”; Gabriele Penna per “Di più”; Rossella Iannone giornalista professionista e Ufficio Stampa nazionale di Fondazione Verdeblu; ed ancora Carlo Costantini di Costantini editore; il giornalista e scrittore Davide Buratti; Lara stacchini poetessa ed autrice; Sonia Ferlini insegnante di danza della Scuola TILT. Parallelamente una Giuria Sponsor si è composta di personaggi illustri come Albarosa Zoffoli, chef stellata; l’imprenditore Otello Tarducci ed il manager Stefano Grande. Compito arduo dei giurati, è stato quello di valutare le Miss concorrenti che hanno raggiunto infine la Fascia e per Laura Mascheroni l’ambito titolo di “Miss Mamma Italiana 2026” ricevuto per mano della Miss Mamma Italiana 2025, Sara Besutti.

Ad affiancare il Patron del Concorso, Paolo Teti nelle due serate di prefinale, vi sono state le conduttrici Barbara Semeraro, storica presentatrice del Concorso, insieme a Barbara Pellizzari, venerdì 31 luglio che si è poi alternata con Elena Cerchiaro sabato 1agosto. Infine, per la serata di finalissima nazionale, “Miss Mamma Italiana” si è fregiata della presenza di una grande professionista: Rosaria Renna, celebre voce di Radio Monte Carlo. La serata di domenica 2 agosto si è arricchita inoltre di momenti di spettacolo ed intrattenimento, come l’intervento musicale della giovanissima cantautrice e polistrumentista Aurora Foti fino a culminare con la divertentissima esibizione di Emanuela Aureli, famosissima imitatrice italiana che con la sua travolgente simpatia ha regalato al pubblico uno spettacolo di puro divertimento nell’attesa delle premiazioni finali.

Conclude, con grande soddisfazione Paolo Teti: "Le fasi finali della 33a edizione di Miss Mamma Italiana a Bellaria Igea Marina hanno visto il coinvolgimento di Mamme, di tutta Italia. Di anno in anno, con piacere, noto il grande interesse di partecipazione delle mamme, ed in modo particolare, l'eleganza, i sorrisi, la dolcezza ed il talento, che solo le donne possono trasmettere alla nostra famiglia ed alla nostra società. Le stesse, non fanno solo la classica passerella in abito elegante, ma presentano anche una prova di talento, che il pubblico apprezza tantissimo. Canzoni o balli proposti a livello professionale o la declamazione di una poesia o monologo scritta da loro stesse, che ci raccontano nel loro essere donna, mamma e moglie: messaggi di notevole importanza per tutti. Felice della presenza di due professioniste come Rosaria Renna di Radio Monte Carlo e della nota imitatrice Emanuela Aureli: la loro presenza ha arricchito ancora di più l'evento finale. Desidero infine ringraziare per l'ospitalità la città di Bellaria Igea Marina, la Fondazione Verdeblu, per l'organizzazione dell'evento, la Pro Loco e l’Associazione Isola dei Platani di Bellaria Igea Marina per il sostegno nonché tutte le realtà imprenditoriali ed economiche, vicine da sempre a Miss Mamma Italiana. Un grande grazie, è per la mia famiglia, sempre al mio fianco, a tutte le mie collaboratrici italiane; alle mamme che credono in noi ed alla stampa, anche quest'anno, all'evento finale di domenica, oltre alla rete televisiva di interesse nazionale Canale Italia, erano presenti in rappresentanza di importanti testate regionali e nazionali. Ricordo infine che Miss Mamma Italiana, sostiene l'Associazione nazionale Onlus Arianne Endometriosi Onlus".

Mamme vincitrici di fascia

Ad affiancare la Miss Mamma Italiana 2026, sono state elette anche le mamme vincitrici di fascia,

della 33° edizione del concorso, che sono:

Miss Mamma Italiana “Damigella D’Onore”: Deborah Mazzuzi;

Miss Mamma Italiana “MIO”: Sonia Tirelli;

Miss Mamma Italiana Glamour: Laura Di Pietro;

Miss Mamma Italiana “Fascino”: Caterina Pasquale;

Miss Mamma Italiana “Sportiva”: Vanessa Masiero;

Miss Mamma Italiana “Romantica”: Alice Zoli;

Miss Mamma Italiana “Dolcezza”: Maria Russo Lacerna;

Miss Mamma Italiana “Solare”: Laura Trascinelli;

Miss Mamma Italiana “Sorriso”: Maria Grazia Posillico;

Miss Mamma Italiana “Fashion”: Elisa Zacchini;

Miss Mamma Italiana “Radiosa”: Claudia Danesin;

Miss Mamma Italiana “Sprint”: Anna Bello;

Miss Mamma Italiana Premio Speciale Romagna Mia: Eleonora Monacelli.