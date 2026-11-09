Le foto La pioggia non ferma la Fiera di San Martino, che piace sempre di più anche ai giovani

Gli organizzatori: "Ragazzi e ragazze si avvicinano sempre di più a una manifestazione radicata nella storia di Santarcangelo"

Il fine settimana della Fiera di San Martino si chiude con un ottimo riscontro di pubblico, nonostante la pioggia, che non bagnava la manifestazione dal 2013: sabato 7 novembre in centinaia e centinaia, ombrello in mano, hanno deciso di visitare la fiera che dal tardo pomeriggio, grazie anche a una pioggia più lieve, ha visto il ritorno del grande pubblico. Poi domenica riecco i consueti grandi numeri di affluenza, con un clima decisamente più favorevole: sono stati oltre 2.100, ad esempio, i passeggeri che sabato hanno usufruito della navetta gestita dalla Romagnola dal cimitero al centro commerciale La Fornace. “Un’affluenza - sottolineano gli organizzatori - segnata soprattutto dalla presenza di tanti ragazzi e ragazze che si sono avvicinati alla tradizione di una manifestazione radicata nella storia di Santarcangelo e riportata ogni anno in vita in maniera originale e innovativa”. Numeroso il pubblico che ha animato piazze e vie del paese, dal Villaggio dei Cornuti al Luna Park, dalla casa dell’autunno in piazza Marini dall’area spettacoli in piazza Ganganelli, dove domenica si è disputata la 27esima edizione del Palio della Piada con 13 partecipanti nella categoria Over, 12 giovani e 15 bambini. Vincitrice assoluta e Over, Nadia Orlandi, mentre Lisa Muccioli si è aggiudicata il primo premio della categoria giovani. A “Bottega 50” è invece andato il riconoscimento della “Pida di Bécch” 2026, assegnato da una giuria che nelle scorse settimane ha assaggiato in incognito le piadine prodotte dagli esercenti del capoluogo. Entrambe le manifestazioni sono organizzate dalla Pro Loco, che nel fine settimana della Fiera ha anche accompagnato quasi 250 turisti nelle visite guidate alle grotte.



Dopo i due giorni di grande fiera, oggi e domani (lunedì 9 e martedì 10 novembre) la manifestazione ridurrà la sua espansione, limitandosi alla ristorazione, ai settori specializzati e al mercato del Combarbio: di conseguenza, saranno minori anche le limitazioni alla viabilità e alla sosta. La grande fiera al completo ritornerà mercoledì 11 novembre, in occasione di San Martino, quando sono previste anche le stesse modifiche al traffico di sabato e domenica. Le operazioni di riapertura al traffico delle vie non occupate dagli ambulanti, non hanno comportato particolari difficoltà logistiche.