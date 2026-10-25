Novafeltria su Youtube La pizza del Jolly La Matta di Novafeltria sorprende lo Youtuber: "Si sente la tipicità del territorio"

Aaron del canale YouTube Pizza Map alla scoperta del Ristorante-pizzeria Jolly La Matta

La pizza del ristorante Jolly La Matta di Novafeltria passa con un ottimo voto la "prova assaggio" del content creator Aaron Montingelli, giovane youtuber che ha aperto il canale Pizza Mapp. Il suo obiettivo è recensire attraverso quattro voci - cottura, impasto, ingredienti e prezzo - le pizzerie di tutta Italia, partendo naturalmente da Milano, la città in cui vive, realizzando una vera e propria guida online. Qualche settimana fa sul canale è partito un contest che mette in competizione dieci pizzerie segnalate da altrettanti iscritti al canale; pizzerie che raccontano la storia di un territorio, o della persona che l'ha segnalata. Naturalmente pizze di qualità, ma rigorosamente la più semplice: la Margherita (per dare valutazioni uniformi sulle diverse pizzerie).

Su richiesta di Aaron, che era atteso a Rimini da un impegno di lavoro, ho partecipato anche io al contest. Da novafeltriese, mi sono concentrato, nella scelta, sui locali dell'Alta Valmarecchia. Sono diverse le pizzerie del posto che frequento come cliente (e delle quali posso solo parlare bene, sia per ciò che concerne il cibo servito, sia per quanto concerne l'ospitalità e la gentilezza di dipendenti e titolari), ma la mia scelta è ricaduta sul Jolly La Matta di Novafeltria per ragioni affettive: ho 43 anni e fin da ragazzino ho frequentato questo locale quando ancora si chiamava Jollybar. E poi perché a preparare e cuocere la pizza è Ercole, pizzaiolo storico e di lunga data che ha lavorato nelle pizzerie di Novafeltria (già: quando ero giovane c'erano molte più pizzerie nel mio paese): volevo far assaggiare ad Aaron la pizza di Novafeltria. Quella tipica.

E il mio obiettivo si è realizzato, perché il content creator ha proprio riconosciuto la tipicità del prodotto, benché fosse una semplice pizza margherita, senza ingredienti legati al territorio quali funghi prugnoli o un formaggio di fossa, promuovendo con un voto alto il Jolly La Matta. L'assaggio è stato anche l'occasione per due chiacchiere. E qui vorrei fare una piccola precisazione, perché conosco bene i meccanismi dei social. Nella chiacchierata a "braccio", come si dice dal punto di vista tecnico, ho definito Novafeltria "un paesello sfigato": ma all'interno di un discorso legato proprio all'orgoglio di definirmi un novafeltriese e non un riminese. Perché magari nel 2026 Novafeltria non viene più definito dai riminesi "paese sperduto di montagna" (storia vera: quando frequentavo il liceo scientifico Einstein, Novafeltria veniva dipinto come un paese disperso tra i boschi), ma fuori dal nostro territorio viene spesso immaginato come un piccolo paesello di campagna, senza arte né parte. Non è così e non solo per il discorso enogastronomico: da giornalista ho avuto la fortuna di poter raccontare le eccellenze del territorio. E lo ha fatto sempre con l'orgoglio di essere un novafeltriese: "Sono di Novafeltria, Provincia di Rimini", mi presentavo ai compagni di corso all'università a Bologna. E da novafeltriese sono stato felice di competere accanto ai "giganti" di Milano, portando in gara un locale del mio (bel) paesello.