Storie di vita La rivincita di Cristian. "Ho vissuto nella paura, ora aiuto le vittime di bullismo"

Lo scrittore riccionese, da bambino è stato bullizzato per quattro anni. Da adulto ha trasformato il dolore in tre libri e un impegno costante per gli altri

Il rumore di un bidone scagliato addosso, i gessetti che volano, le parole che feriscono più di uno schiaffo. Per Cristian Cevoli, scrittore di Riccione, l'infanzia ha avuto a lungo il volto della paura. Quella che accompagna il tragitto verso la scuola, che si siede accanto in classe e che non se ne va nemmeno quando suona la campanella. Per quattro anni, a partire dalla quinta elementare, è stato il bersaglio di un gruppo di compagni. Cinque ragazzi che ogni giorno lo prendevano di mira, lasciandogli addosso ferite che spesso non si vedevano, ma facevano breccia dentro.

"Ero un bambino timido", racconta. Aveva due amiche a cui era molto legato, capaci di stargli vicino quando gli altri lo isolavano. Proprio quel rapporto, insieme al suo carattere che andava d'accordo con tutti, diventò motivo di scherno. "Per alcuni di loro era come se stessi mettendo in discussione il posto che si erano conquistati nel gruppo". La loro sicurezza passava attraverso la prepotenza, mentre lui imparava a convivere con il timore di essere umiliato ancora.

Le giornate sembravano non finire mai. Otto ore a scuola, ogni giorno, con la sensazione di dover stare sempre all'erta. A volte bastava un oggetto lanciato, altre volte erano gli stessi ragazzi ad aggredirlo. "Mi sentivo ferito dentro, molto più di quanto riuscissi a far vedere". Eppure, per un periodo, Cristian non trovò il coraggio di raccontare tutto ai genitori. "Avevo paura che si arrabbiassero, che mi giudicassero, che in qualche modo pensassero fosse colpa mia". Una paura che lo teneva in silenzio proprio davanti alle persone che avrebbero potuto aiutarlo.

La situazione venne alla luce quando la madre assistette a uno di quegli episodi, durante il catechismo. Fu lì che la violenza smise di essere qualcosa che Cristian portava soltanto dentro di sé e diventò una realtà visibile anche agli adulti. I genitori intervennero, cercando di capire fino in fondo cosa stesse accadendo. Ma il bullismo non si fermava ai cancelli della scuola: continuava a seguirlo, insinuandosi anche negli altri luoghi della sua vita.

"Non sapevo come avrebbero reagito i miei. Pensavo che avrebbero potuto prendersela con me", ricorda. Oggi, ripensandoci, sa che parlare sarebbe stato il primo passo per uscire da quella spirale. Allora, però, era un bambino e la paura gli sembrava più grande di ogni possibile soluzione.

Però come in ogni storia che si rispetti, ad un certo punto arriva qualcosa che cambia tutto. Nella sua vita entrarono le arti marziali. Non cancellarono quello che era successo, ma gli offrirono un modo per ritrovare fiducia in se stesso. Cristian cominciò a sentirsi meno inerme, a riconoscere una forza che fino a quel momento aveva faticato a vedere. "La paura non è sparita da un giorno all'altro, ma ho imparato a non lasciarmi comandare da lei".

Oggi gli anni sono passati. Cristian è diventato marito e padre, lavora come magazziniere e vive a Riccione. I ragazzi che lo tormentavano li ha incontrati di nuovo, ormai adulti. Con alcuni è arrivato persino a sedersi a tavola, davanti a una pizza. Le scuse sono state brevi, quasi sbrigative, come se bastasse una frase per chiudere una storia rimasta aperta per tanto tempo.

Cristian dice di averli perdonati, almeno in parte. Ma dimenticare è un'altra cosa. "Non credo che riuscirò mai a cancellare quello che ho vissuto. E forse non sarebbe nemmeno giusto farlo, perché oggi quella memoria mi permette di capire chi sta soffrendo".

È da qui che nasce il suo impegno contro il bullismo. La sua esperienza è diventata una voce per chi non riesce a raccontare la propria, per quei ragazzi che tornano a casa e chiudono la porta della camera senza dire nulla. Cristian sa cosa significa nascondere il dolore per paura di non essere compresi.

A spingerlo verso la scrittura sono state la moglie e la figlia. Nel 2021 è uscito Fidarsi di ogni emozione, il libro in cui ripercorre la propria vita, dall'infanzia segnata dalle prepotenze fino alla crescita, agli affetti e al matrimonio. Due anni dopo ha pubblicato Il mio viaggio tra le emozioni, una raccolta che intreccia la sua storia alle testimonianze incontrate nel percorso contro il bullismo e agli eventi organizzati nel corso degli anni.

Nel 2026 è arrivato anche Non ho più paura di soffrire, un romanzo epistolare in cui Cristian dialoga con una donna che ha vissuto la violenza di un uomo narcisista. Due esperienze diverse, quella del bullismo e quella della violenza di genere, si incontrano nelle pagine, lasciando spazio alle ferite e alla possibilità di raccontarle.

Oggi la sua attenzione ha un volto preciso: quello della figlia di nove anni. Ogni volta che la vede rientrare da scuola, le chiede com'è andata, chi ha incontrato, se è successo qualcosa. Non è un interrogatorio, ma il riflesso di un bambino che non vuole che la propria storia si ripeta. È fortunato, dice, "perché la bambina parla molto e si confida con i genitori". E lui ascolta. "Quando la vedo tornare a casa, un po' di paura ce l'ho sempre. Mi auguro che non debba mai affrontare quello che ho affrontato io".

Cristian non ha dimenticato il bambino che era. Lo porta con sé quando incontra chi subisce, quando scrive, quando prova a spiegare che chiedere aiuto non è una debolezza. La paura, quella che per anni gli ha tolto il respiro, oggi è ancora lì, ma ha cambiato direzione. "Non mi ferma. Mi dà la forza di reagire e di aiutare gli altri". E forse, per quel bambino che per tanto tempo ha creduto di dover affrontare tutto da solo, è già una risposta.