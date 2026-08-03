La Rocca Malatestiana di Verucchio si apre a "Solo per una notte. Eclissi alla Rocca"

Mercoledì 12 agosto il cielo offrirà una suggestiva eclissi solare

Mercoledì 12 agosto dalle ore 19, la Rocca Malatestiana di Verucchio aprirà straordinariamente le sue porte con "Solo per una notte. Eclissi alla Rocca", una serata speciale che permetterà al pubblico di assistere al fenomeno dell’eclissi da uno dei luoghi più suggestivi e panoramici della Romagna. Il cielo offrirà uno degli eventi astronomici più affascinanti degli ultimi decenni: un'eclissi solare visibile nelle ore serali. Un fenomeno raro e particolarmente suggestivo, durante il quale la Luna coprirà progressivamente il Sole fino a regalarne l'apparente scomparsa all'orizzonte. Un appuntamento di straordinario interesse che, per caratteristiche e visibilità, non si ripeteva dall'eclissi del 1999.

A partire dalle ore 19.30, i partecipanti potranno seguire l'evoluzione dell'eclissi insieme agli esperti dell'Associazione Astronomica del Rubicone, che accompagneranno il pubblico alla scoperta dei meccanismi che regolano questo affascinante fenomeno celeste e dei segreti del cielo. Per motivi logistici e di sicurezza, l'osservazione avverrà attraverso la proiezione dell'eclissi in Sala Magna oppure mediante appositi occhialini certificati, che saranno messi a disposizione dei partecipanti. Al termine dell'osservazione sarà possibile concedersi un picnic sullo spalto della Rocca, prenotando le specialità preparate dall'Agriturismo Duslaun di Verucchio, che da sempre interpreta la filosofia "dal campo alla tavola", valorizzando i prodotti coltivati direttamente nella propria azienda.

La serata proseguirà con letture dedicate all'eclissi, agli astri e al cielo notturno, curate dall'Associazione Rilego e Rileggo, alternate a momenti di osservazione guidata del firmamento insieme agli astrofili. Un'esperienza che intreccia divulgazione scientifica, cultura e convivialità, in un'atmosfera capace di unire il fascino del cosmo al patrimonio storico della Rocca. Per rendere l'atmosfera ancora più suggestiva, gli organizzatori invitano tutti i partecipanti a indossare un abito o un accessorio bianco. È inoltre fondamentale portare con sé una coperta, indispensabile per vivere comodamente la seconda parte della serata, dedicata al picnic su prenotazione, alle letture e all'osservazione del cielo stellato.