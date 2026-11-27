La Sagra Musicale Malatestiana chiude con “La bella addormentata” al Teatro Galli

Il 2 e 3 dicembre il Balletto dell’Opera di Tbilisi porta a Rimini il capolavoro di Čajkovskij. In scena le coreografie di Marius Petipa nella nuova versione firmata da Alexei Fadeechev e Nina Ananiashvili

Una fiaba che da oltre un secolo attraversa i palcoscenici del mondo chiude la 77ª edizione della Sagra Musicale Malatestiana. Mercoledì 2 e giovedì 3 dicembre, alle 21, il Teatro Galli ospiterà il Balletto dell’Opera di Tbilisi con La bella addormentata, il capolavoro nato dall’incontro tra la musica di Pëtr Il’ič Čajkovskij e le coreografie di Marius Petipa, ispirato al celebre racconto di Charles Perrault.

Il balletto debuttò il 15 gennaio 1890 al Teatro Mariinskij di San Pietroburgo, su impulso di Ivan Vsevoložskij, direttore dei Teatri Imperiali. L’opera doveva rendere omaggio alla magnificenza della corte francese di Luigi XIV, trasposta nella Russia zarista. Alla prima, lo zar Alessandro III si limitò a un freddo «Molto carino», senza immaginare che quella partitura sarebbe diventata uno dei pilastri della danza classica. Con La bella addormentata, Čajkovskij superò l’idea della musica per balletto come semplice accompagnamento e compose una partitura sinfonica articolata, in cui la musica dialoga con la precisione del movimento e accompagna la lotta tra il bene e la morte.

Al Teatro Galli il balletto sarà proposto nella nuova versione coreografica e scenica firmata da Alexei Fadeechev e Nina Ananiashvili. Fadeechev, già direttore del balletto del Teatro musicale di Rostov e interprete del Royal Ballet nei primi anni Novanta, ha lavorato con compagnie internazionali e firmato produzioni di rilievo, tra cui una celebre versione di Don Chisciotte. Durante la direzione artistica del Teatro Bolshoi, dal 1998 al 2000, ha ottenuto due premi Golden Mask.

Accanto a lui Nina Ananiashvili, prima ballerina del Teatro Bolshoi dal 1987 al 2004, conosciuta anche per le interpretazioni di Odette-Odile ne Il lago dei cigni. Nel corso della carriera si è esibita nei principali teatri internazionali, tra cui il New York City Ballet e l’American Ballet Theatre. Dal 2004 è direttrice artistica del Balletto dell’Opera di Tbilisi, dove ha ampliato il repertorio con opere classiche e contemporanee.