La Stella reclama, la Reno trova tre punti salvezza (2-0)
Apre le marcature Zamparelli, raddoppio di Prati. Stella in nove
Reno - Stella 2-0
RENO: Palermo, Gabelli, Cavallari, Prati, Taroni, Corrado, Zamparelli (41' st Kema), Bolognesi (26' st Cobrescu), Quarta (19' st Berardi), De Rose, Curella (10' st Andreani). A disp.: Gardini, Bianchi, Giordano, Focaccia, Argelli. All.: Giorgi.
STELLA: Temeroli, Maioli, Bacchini (39' pt Ferraro), Belicchi, Alvisi (8' st Gabrielli), Arduini (15' st Chiussi), Marconi, Bartolani, Piastra, Arcangeli (33' st Baroni), Marchini. A disp.: Costantini, Fontemaggi, Cristiani, Fantini, Russo. All.: Bianchi.
ARBITRO: Roda di Imola.
RETI: 10' pt Zamparelli, 40' st Prati (rig.).
AMMONITI: Corrado, Curella, Prati, Alvisi, Gabrielli, Arduini.
ESPULSI: 25' st Belicchi, 31' st Maioli.
SANT'ALBERTO La Stella esce sconfitta dalla trasferta sul campo della Reno, che trova il gol al 10' sugli sviluppi di un angolo. Zamparelli sulla fascia fa partire un tirocross che si infila sotto l'incrocio dei pali. Nel secondo tempo la Stella fa la partita, ma al 70' rimane in dieci per l'espulsione di Belicchi per fallo da ultimo uomo. Sei minuti dopo anche Maioli viene espulso per doppia ammonizione. Un contestato rigore permette alla Reno di raddoppiare all'85': Prati batte imparabilmente Temeroli.