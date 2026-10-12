L'ala vecchia del Savioli di Riccione scatena le proteste degli studenti: "Ora basta, aule invivibili"

Rumore, polvere, freddo e servizi igienici insufficienti: gli alunni denunciano i disagi legati ai lavori, avviati cinque anni fa, e chiedono la chiusura degli spazi non ristrutturati

I lavori per l'ala vecchia - sede Pascoli - dell'istituto alberghiero Savioli sono stati avviati cinque anni fa, ma un gruppo di studenti della scuola riccionese esce allo scoperto, denunciando alcune criticità. La convivenza con i lavori, evidenziano gli studenti, "rende impossibile il normale svolgimento delle lezioni a causa del rumore incessante, della polvere e dell'aria pesante, a cui si aggiungono i disagi provocati dal fumo dei lavoratori a ridosso degli spazi didattici". Secondo quanto riferito dagli studenti, si verificherebbero dei blackout che bloccano la didattica multimediale e inoltre, durante i mesi invernali, "le aule raggiungono temperature eccessivamente fredde. Inoltre, la parte del plesso non ancora ristrutturata ha un solo bagno femminile e un solo bagno maschile, ciascuno dotato di un unico wc, per un totale di circa 50 studenti, con evidenti ripercussioni sul piano igienico".

"Nonostante l'inaugurazione della nuova struttura e i ripetuti solleciti, le classi della parte vecchia della sede sono state sistematicamente escluse da qualsiasi ipotesi di rotazione o trasferimento in spazi migliori. Anche quest'anno, con l'apertura ufficiale della nuova sede, sono state nuovamente dimenticate e costrette a rimanere in un ambiente non idoneo. Avendo esaurito i canali di dialogo interni senza ricevere risposte concrete, le classi hanno deciso di rendere pubblica la loro protesta", attaccano gli studenti, che chiedono che l'aula vecchia della scuola "venga definitivamente chiusa alle attività didattiche finché non sarà completamente ristrutturata, messa a norma, resa antisismica e pienamente accessibile a tutti gli studenti".