“L’albero”, a Santarcangelo un film sul disagio giovanile e le dipendenze

Domenica 29 novembre al Teatro Lavatoio la proiezione del film di Sara Petraglia, seguita da un confronto con gli esperti dell’AUSL Romagna su disagio, prevenzione e segnali da riconoscere

La paura del futuro, il legame tra due giovani donne e lo spazio che una dipendenza può prendere nelle loro giornate sono al centro di “L’albero”, il primo lungometraggio di Sara Petraglia. Il film sarà proiettato domenica 29 novembre alle 16 al Teatro Lavatoio di Santarcangelo di Romagna per “Le traUme della cura”, la rassegna cinematografica curata da ACAT Romagna e AUSL Romagna – Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche di Rimini.

Interpretato da Tecla Insolia e Carlotta Gamba, il film è stato presentato in concorso alla Festa del Cinema di Roma 2024 e ha vinto il premio per il miglior lungometraggio all’Edera Film Festival 2025.

Bianca ha ventitré anni, ha lasciato la famiglia per studiare all’università e divide la casa con Angelica, l’amica di cui è innamorata. Le due ragazze cercano di sfuggire alla noia e alla tristezza, mentre la cocaina occupa uno spazio sempre maggiore nelle loro vite. Petraglia racconta il loro smarrimento attraverso i gesti di tutti i giorni, seguendo due ragazze per le quali il vuoto diventa un’abitudine e immaginare un futuro diverso si fa sempre più difficile.

La proiezione e il dibattito sono aperti a tutti, con un invito particolare a insegnanti, educatrici, educatori e a chi lavora con ragazze e ragazzi. La storia di Bianca e Angelica offre un punto di partenza per interrogarsi su un disagio che può passare inosservato nella vita di tutti i giorni. Nel confronto dopo il film si parlerà di quali segnali meritano attenzione, di come aprire un dialogo con chi sta attraversando una difficoltà e di come orientarlo verso i servizi a cui può chiedere aiuto.

Interverranno il dott. Teo Vignoli, direttore dell’UOC Dipendenze Patologiche – SerDP di Rimini dell’AUSL Romagna, e la dott.ssa Domenica Fonte, CPS infermiera del SerDP di Scandiano (Reggio Emilia). Modererà il dott. Edoardo Polidori, professore del Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università di Bologna.

“Le traUme della cura” è una rassegna cinematografica itinerante curata da ACAT Romagna e AUSL Romagna che affianca alle proiezioni momenti di confronto tra la cittadinanza e i professionisti dei servizi sanitari sui temi del trauma, del disagio psicologico e delle dipendenze.

La proiezione e l’incontro sono a ingresso libero.