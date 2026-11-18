I fatti a Riccione Lancia il monopattino contro l'auto dei Carabinieri e scappa: aveva droga con sé, arrestato

Un 24enne è stato arrestato, sequestrate 12 dosi di cocaina e 1300 euro in contanti

Ieri (martedì 17 novembre) i Carabinieri hanno arrestato a Riccione un 24enne albanese, già noto alle forze dell'ordine, per le ipotesi di reato di resistenza a Pubblico Ufficiale, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, e danneggiamento aggravato. Durante un pattugliamento di routine, in zona porto canale, personale dell'Arma ha dato l'alt al 24enne, che stava transitando con un monopattino elettrico: il giovane però si è dato alla fuga, scagliando il mezzo contro la portiera dell'auto di servizio, danneggiandola. Dopo un inseguimento a piedi, per qualche centinaio di metri, il 24enne è stato fermato e arrestato: durante la fuga, si era sbarazzato di un involucro che conteneva 12 dosi di cocaina. La successiva perquisizione ha permesso il sequestro di 1300 euro in contanti, somma ritenuta provento di spaccio.