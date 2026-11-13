Lavoro, a Rimini 2.680 assunzioni previste a novembre

Turismo e ristorazione concentrano il 34% degli ingressi. Quasi un profilo su due risulta difficile da reperire.

A Rimini le imprese programmano 2.680 nuovi ingressi nel mondo del lavoro per il mese di novembre. La domanda si concentra soprattutto nel turismo e nella ristorazione, ma resta complicato trovare personale: il 47,7% dei profili ricercati è considerato di difficile reperimento.

È quanto emerge dalle previsioni occupazionali diffuse dalla Camera di commercio della Romagna sulla base dei dati Excelsior. Il settore dei servizi di alloggio e ristorazione e dei servizi turistici raccoglie il 34% degli ingressi programmati. Seguono il commercio, con il 14%, e i servizi alle persone, con l'11%.

La figura più richiesta è quella delle professioni qualificate nelle attività ricettive e della ristorazione, con 740 ingressi previsti. Cresce anche la ricerca di operai metalmeccanici specializzati e installatori e manutentori di attrezzature elettriche ed elettroniche. Il 70% delle opportunità arriva dalle micro e piccole imprese, mentre il 74,3% degli ingressi riguarda il settore dei servizi. Sul fronte contrattuale prevalgono le assunzioni a termine, che rappresentano l'82% del totale. I contratti a tempo indeterminato e in apprendistato si fermano al 18%. I giovani sotto i 30 anni rappresentano il 34,7% delle entrate previste. Nel 62,7% dei casi le aziende richiedono esperienza specifica. Proprio il reperimento del personale resta una delle principali difficoltà: nel 29,9% dei casi mancano candidati, mentre nel 14,2% la preparazione dei profili disponibili non corrisponde alle esigenze delle imprese.

La Camera di commercio dedica inoltre un focus al comparto artigiano. In Emilia-Romagna queste imprese rappresentano l'11% del fabbisogno occupazionale regionale. La difficoltà di reperimento raggiunge il 59,7%, soprattutto per le figure tecniche specializzate. Tra le professioni più difficili da trovare ci sono attrezzisti di macchine utensili, meccanici, manutentori auto, idraulici ed elettricisti. A Rimini il tema sarà al centro del convegno "Forma Urbana - L'artigianato disegna le città del futuro", in programma venerdì 13 novembre, dalle 17 alle 19, all'Auditorium RivieraBanca di via Marecchiese 227. L'iniziativa è promossa dalla Camera di commercio della Romagna insieme al Comune di Rimini. Tra gli ospiti anche l'architetto e urbanista Carlo Ratti, il presidente nazionale Cna Dario Costantini e il presidente nazionale Anaepa-Confartigianato Edilizia Stefano Crestini.