Lavoro agricolo, Coldiretti Rimini punta su legalità e prevenzione

Partecipato incontro con le aziende del territorio su assunzioni, adempimenti e controlli. Al centro la Rete del lavoro agricolo di qualità e la valorizzazione delle imprese che rispettano le regole

Ampia partecipazione e grande interesse da parte delle aziende agricole del territorio per l'incontro promosso da Coldiretti Rimini il 24 novembre scorso dedicato al lavoro in agricoltura, alla corretta gestione dei rapporti di lavoro e alla vigilanza nel settore. Un appuntamento pensato per offrire agli imprenditori strumenti concreti di conoscenza e approfondimento su una materia particolarmente delicata per le imprese agricole, caratterizzata dalla stagionalità delle attività, dalla variabilità dei fabbisogni di manodopera e da un quadro normativo che richiede attenzione e aggiornamento costanti.

Al centro dell'iniziativa la rete del lavoro agricolo di qualità, gli adempimenti amministrativi e previdenziali connessi alle assunzioni e l'attività ispettiva, con l'obiettivo di rafforzare la cultura della legalità e promuovere un rapporto sempre più efficace di collaborazione tra aziende, istituzioni e parti sociali.

«La partecipazione numerosa delle imprese conferma quanto sia sentito il bisogno di momenti di informazione e confronto su questi temi – sottolinea Giorgio Ricci, Vicedirettore di Coldiretti Rimini –. Abbiamo voluto coinvolgere direttamente le aziende perché la rete del lavoro agricolo di qualità possa diventare uno strumento concreto e conosciuto anche da chi opera quotidianamente nel settore. Non si tratta di un organismo ispettivo, ma di uno strumento di qualificazione delle imprese, di promozione della regolarità e di valorizzazione di chi sceglie di rispettare le norme in materia di lavoro, legislazione sociale e fiscalità».

Ricci richiama anche il percorso avviato in provincia di Rimini lo scorso 28 ottobre, presso la Sala Marvelli, in occasione dell'iniziativa promossa dall'INPS per la presentazione e l'avvio della Sezione territoriale della Rete del lavoro agricolo di qualità. «Quello è stato un importante punto di partenza, che ha visto la partecipazione delle istituzioni, delle associazioni datoriali agricole e delle organizzazioni sindacali. Ora è fondamentale proseguire coinvolgendo le imprese e rendendole protagoniste. Dobbiamo affermare un principio semplice: chi lavora correttamente deve essere valorizzato e non penalizzato rispetto a chi ricorre a forme di irregolarità per ottenere vantaggi competitivi. La prevenzione viene prima della sanzione e la conoscenza delle regole è il primo passo per ridurre gli errori e contrastare le irregolarità».

Sull'importanza di sostenere concretamente le imprese si sofferma Alessandro Corsini, Direttore di Coldiretti Rimini: «La gestione dei rapporti di lavoro in agricoltura presenta specificità che non possono essere sottovalutate. Le aziende devono affrontare esigenze di manodopera spesso concentrate in determinati periodi dell'anno, rispettando al tempo stesso una normativa articolata in materia di lavoro, previdenza e sicurezza. Per questo riteniamo fondamentale affiancare all'attività di assistenza quotidiana occasioni di approfondimento come quella appena realizzata, nelle quali gli imprenditori possano trovare risposte, chiarire dubbi e confrontarsi direttamente con gli interlocutori competenti».

«La corretta gestione amministrativa delle assunzioni e dei rapporti di lavoro – prosegue Corsini – non è soltanto un adempimento burocratico, ma una condizione essenziale per garantire la regolarità dell'occupazione e la solidità dell'impresa. Come Coldiretti vogliamo essere al fianco delle aziende, accompagnandole nella conoscenza delle norme e nella loro corretta applicazione. Un sistema che funziona deve saper prevenire le irregolarità, oltre che individuarle, mettendo le imprese nelle condizioni di operare correttamente».

A ribadire il valore strategico della qualità del lavoro per il futuro del comparto è Guido Cardelli Masini Palazzi, Presidente di Coldiretti Rimini: «L'agricoltura è un settore fondamentale per l'economia e per l'identità del nostro territorio. Le nostre imprese devono poter competere valorizzando la qualità delle produzioni, la capacità imprenditoriale, l'organizzazione e l'innovazione, non attraverso la compressione dei diritti e delle tutele dei lavoratori. Non possiamo accettare che chi rispetta le regole si trovi in una posizione di svantaggio rispetto a chi sceglie la strada dell'irregolarità».

«La qualità del lavoro e la competitività non sono in contrapposizione, ma sono due elementi che devono procedere insieme. La regolarità dei rapporti di lavoro, la sicurezza e la corretta gestione degli adempimenti rappresentano investimenti sulla sostenibilità e sulla reputazione delle aziende. La Rete del lavoro agricolo di qualità può offrire un contributo importante proprio in questa direzione, riconoscendo e valorizzando le imprese virtuose. Come Coldiretti Rimini, conclude Cardelli Masini Palazzi continueremo a promuovere il dialogo con le istituzioni e a sostenere le aziende in questo percorso, perché un'agricoltura fondata sulla legalità è un'agricoltura più forte, più giusta e più competitiva».

L'incontro ha visto gli approfondimenti tecnici della Dott.ssa Eugenia Panciatichi, responsabile del servizio paghe di IVR, e della Dott.ssa Valentina Ferrante, responsabile del servizio paghe della provincia di Rimini, che hanno illustrato i principali adempimenti connessi alle assunzioni in agricoltura e alla gestione dei rapporti di lavoro.

Particolarmente significativo anche il contributo del Dott. Andrea Fiordelmondo, Direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, che ha approfondito il tema della vigilanza in agricoltura e dell'attività ispettiva, offrendo alle aziende un'occasione di confronto diretto con l'organo istituzionalmente preposto ai controlli.

La numerosa presenza degli imprenditori agricoli ha confermato l'importanza di creare occasioni di dialogo e approfondimento su questioni che incidono direttamente sulla quotidianità delle aziende. Per Coldiretti Rimini, la strada da seguire è quella di una collaborazione sempre più stretta tra imprese e istituzioni, nella convinzione che informazione, prevenzione e valorizzazione delle aziende regolari siano strumenti indispensabili per promuovere un'agricoltura di qualità e tutelare il lavoro.