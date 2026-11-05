Lavoro agricolo, nasce a Rimini la Rete contro il caporalato

L’iniziativa è stata presentata il 28 ottobre in un incontro promosso dall’Inps. Sindacati, istituzioni e associazioni di categoria fanno fronte comune contro sfruttamento e lavoro irregolare

A dieci anni dall’entrata in vigore della legge 199 contro il caporalato, anche Rimini si organizza per contrastare lo sfruttamento nel settore agricolo. Il 28 ottobre, nella Sala Marvelli, è nata la Sezione territoriale della Rete del Lavoro Agricolo di Qualità, al termine di un incontro pubblico promosso dall’Inps di Rimini.

Al tavolo si sono confrontati rappresentanti delle istituzioni, associazioni datoriali agricole e organizzazioni sindacali. Durante l’incontro è stato tracciato un quadro del comparto locale, della forza lavoro impiegata e degli strumenti disponibili per favorire l’incontro tra domanda e offerta. La provincia di Rimini presenta dimensioni più contenute rispetto ad altre realtà regionali, ma questo non significa che il fenomeno possa essere sottovalutato. Il lavoro irregolare e il caporalato colpiscono soprattutto le persone più esposte, spesso lavoratori stranieri che non dispongono di tutele autonome per quanto riguarda gli spostamenti, l’alloggio e la regolarità amministrativa.

La Rete punta a rendere più efficaci i servizi pubblici e gli strumenti di selezione e incontro tra lavoratori e imprese, attraverso il coinvolgimento dei Centri per l’impiego e dell’Agenzia regionale per il lavoro. Tra le misure indicate anche l’utilizzo degli indici di coerenza del comportamento aziendale e una vigilanza coordinata tra le istituzioni. L’obiettivo è distinguere e sostenere le imprese che rispettano le regole, contrastando chi ricorre a condizioni di lavoro irregolari per praticare una concorrenza al ribasso. Nel corso dell’incontro è stato lanciato anche un appello ad allargare la partecipazione alle realtà che non hanno ancora aderito formalmente al protocollo. La Prefettura di Rimini, secondo quanto annunciato, convocherà periodicamente la Rete territoriale per fare il punto sulle attività e verificare l’attuazione delle misure.

A ribadire l’impegno unitario sono FLAI Cgil Rimini, FAI Cisl della Romagna-Rimini e UILA Uil Rimini, che chiedono continuità nel lavoro avviato. La nascita della sezione territoriale rappresenta il primo passaggio di un percorso che punta a mantenere alta l’attenzione sulla qualità del lavoro agricolo e sul rispetto dei diritti.