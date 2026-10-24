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La sanzione

Lavoro nero e orari falsati: società condannata a pagare 22.700 euro

Le irregolarità riguardavano gli addetti alla sicurezza di una nota discoteca della Riviera romagnola. Il Tribunale di Rimini ha confermato la sanzione

A cura di Glauco Valentini Redazione
24 ottobre 2026 07:15
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Lavoro nero e orari falsati: società condannata a pagare 22.700 euro - Repertorio
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Provincia di Rimini
Cronaca
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Lavoratori impiegati senza regolare assunzione, compensi in contanti e orari di lavoro non corrispondenti a quelli effettivi. Sono le irregolarità riscontrate dagli ispettori nell’estate del 2018 in una nota discoteca della Riviera romagnola, a carico della cooperativa che forniva gli addetti alla sicurezza.

Il Tribunale di Rimini ha respinto l’opposizione presentata dall’ex presidente del consiglio di amministrazione della società, confermando l’ordinanza-ingiunzione da 22.700 euro. Il giudice Lucio Ardigò ha inoltre disposto il pagamento di circa 1.200 euro di spese processuali, oltre agli oneri di legge.

A sostegno della decisione, i verbali ispettivi e le testimonianze dei lavoratori, che hanno confermato le violazioni contestate, tra cui turni prestabiliti e retribuzioni pagate in contanti.

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