La Santarcangelo che fu Le fiere di una volta, quando Santarcangelo diventava un mondo da scoprire

Dal foro boario alle bancarelle, dai profumi della gastronomia alle giostre e al gioco del pallone

di Roberto Vannoni

Le “fiere d’una volta” sono rimaste nell’immaginario collettivo. Ciascuna, anno dopo anno, con un proprio ricordo privato o collettivo, spesso struggente, ma anche talvolta propenso a modificare la realtà effettuale.

Insomma, si sono omologate o no? O meglio, le fiere per forza di cose hanno rinunciato al loro essere eventi unici e inimitabili o no ? Un raffronto con qualche fondamento è possibile? Forse no, tuttavia proviamoci.

Ecco qua l’occasione del raffronto grazie al dotto ed attendibile estratto “Al Fìri d’Santarcanzàl” pubblicato su La Piè di marzo/aprile 1932, che molto racconta e commenta e che s’apre con un’augurale occhiata alla geografia attorno, simile ma non proprio a quella odierna.

Intanto con sullo sfondo il solito Montefeltro, “ dai tre quattro piani digradanti di colline che si sbracciano lungo le spalliere del Marecchia ricolme d’ogni opulenza fino a Rimini, Riccione, Viserba, Igea Bellaria, Cesenatico, Cervia”; e, dalla dirimpettaia Repubblica “dove vai all’estero anche stando in casa”; eppoi, da altri centri, qua e là sparsi, con “i loro colori policromi dai toni smorzati e di cui solo l’autunno inoltrato può gratificare”.

Nell’insieme, insomma, un gran bel pavese che incorona“ quel terrazzo ( leggi Santarcangelo) che quella volta aveva, per pedana sottostante, il tappeto dispiegato e candido della Fiera”. Già la Fiera. A partire dalla sua principale attrattiva. Allora un mare ondeggiante, mugghiante e polveroso di animali che colmavano fin dalla vigilia la vastità del foro boario.

“ Eccolo là il bel colosso niveo, statuario, ieratico, ben appiombato sui quattro arti brevi e robusti; eccolo là, sempre in posizione fotografica, campione della razza bovina romagnola derivante dall’incrocio dei bovini podalici con quelli esistenti più anticamente nella Regione”. Il “bel colosso niveo”, vera star dell’evento, di cui andava giustamente orgoglioso il cavalier Leopoldo Tosi, per i risultati ottenuti alla Torre Torlonia e applauditi perfino all’Expo di Parigi d’inizio secolo.

Il foro boario, ma anche l’affollato contorno che stava accumulandosi dentro le piazze e lungo lee vie. E che anche in quel mattino di luce, guardinga e tepida, come sempre in quelle fredde estati di San Martino, era consigliabile affrontare dall’alto, dalla Contrada dei Nobili, ad esempio, come avviato in quell’esordio da un ridotto e selezionato corteo d’uomini e donne deciso all’avventura.

Con in testa, l’Accademico, ovvero Alfredo Panzini, non in feluca e uniforme da Immortale, ma con “berretto di color vario, occhiali fissi in acciaio passatista, mezzo toscano sibilante ad un angolo delle labbra, in prussiano grigioverde cangiante e, ai piedi, due coturni alfieriani”.

E alla sua destra l’attrice della Duse celebre collega, ovvero. Teresa Franchini; alla sua sinistra invece saltella lo scrittore Antonio Baldini, fresco di grotta, perchè appena giunto da Roma col treno del mattino per non perdersi la fiera.

Subito dietro dondola il giovane epigrafico Augusto Campana, detto anche lo storione, visto che per lui la storia non mostra più angoli bui. Completano il corteo il luminare dottor Malaguti e qualche altro amico detto commestibile, di quelli cioè che ( ieri come oggi) non sembrano conoscere altra ora che il mezzogiorno in punto.

Più o meno all’altezza della Collegiata, proprio in braccia al mercato di mezzo, il gruppetto deve affrontare un primo, impenetrabile muro di folla.

Ai lati della via in discesa stanno infatti parcheggiati i “friggitori del pesce” che si facevano notare “con alte grida invitanti”. Sulle loro teste ( quest’anno) svetta una insegna “fronzuolamente baccalaureata di quercia”, che sostituisce la biffa del Touring e invita ad affrettarsi all’Osteria della Vite per assaggiare una contingentata Albana “disgregante tutte le consorelle cesenaticensi e perfino bertinoresi”.

Nei pressi della Osteria della Vite tengono il “loro legittimo recapito le ciambellare di Longiano, con infilate in una lunga canna le armille di pasta rese piccanti dai semi d’anici che danno buon bere”.

Qui, proprio qui, Campana assicura gli amici d’avere ( una volta) decifrato un papiro babilonese “ che quando a Bacco saltava il ticchio di farsi una bella sbornia veniva fin quassù, in Via della Vite, alla grotta ad Tugnin de Fattòr”.

Superata l’Osteria della Vite era tempo di trovare energia per affondare nel ventre convulso e spettacolare della Fiera.

Ovvero, la Scalinata, lunga manco un centinaio metri e larga otto, ma oramai tanto gremita da sembrare un padiglione da esposizione universale. Un’isola franca e felice, diciamo, occupata da “ qualche cosetta per lo stomaco”.

In realtà una cascata ininterrotta di godurie da delirio: all’inizio, pendenti dai ganci attaccati sugli architravi dei portici, grosse pacche di bove, maiale, lardo e ( a seguire) di agnelli, capretti squartati, polleria già conciata, cacciagione ( solo da conciarsi ), vesciche di strutto, cotechini e festoni ( a più ondate ) di salsiccia.

Eppoi, conche di porchetta dai mille odori e piccante dai mille sapori; mentre sui banchi attaccati s’ergono blocchi di parmigiano con e senza lacrima, pacchi di burro, formaggi secchi e bazzotti, squacqueroni, cataste di finocchi e sedani novelli, piramidi di frutta “onore di Cesena”.

E ancora: olive, aranci, limoni; con a terra, barili di pesce marinato e mastelle di pesce in salamoia.

Dentro i “posteggi ( o banchi) ” armeggiano i loro gestori: la Tisbe, la Pèccia, la Pòccia, Sugubòtt, la Sina d’Egidio, e Musìn, e Studènt, la Marietta de Piturèl.

Intramezzate non mancano le “solenni aree crematorie specialità della ditta Fìri d’Santarcanzàl dove – trafitte da fioretto culinario, infarcite di lardelli e laureate di rosmarino, sudanti strutto e olio pel martirio subìto- sfilano grossi polli in rango che s’incitrulliscono ai giri manuali della sacerdotessa dello schidione’.

Che fatica avanzare anche d’un solo passo! E sempre più accaldati, per affacciarsi sulle ali opposte del Borgo. Con, a sinistra, il “povero cieco nato” in sosta e, a destra, il venditore di laccetti da scarpe da dieci soldi la dozzina con, al fianco, il venditore dei lapis copiativi ceduti per due al soldo, oltre al sordomuto e al “bulo cantastorie che s’accompagna alla chitarra”.

Qui occorre richiamare un altro vigoroso strappo per approdare alla piazza Maggiore. Dove la fa da padrone un gran bailamme.

Con “ gara al grido più sonoro e all’esibizione più iperbolica tra venditori fissi e ambulanti giunti da ogni regione d’Italia”.

Fra i posti fissi si notano i mercanti di stoffe, ritti sul davanti dei loro camion; fra gli ambulanti, invece, si fan notare il lucchese dalle statuine mondiali in gesso, il venditore di tavolini e panieri e trespoli di vimini porporinati in oro, l’immancabile persiano di Napoli e il venditore di oggetti in legno di Sorrento.

Non bastassero loro, nella piazza attigua (detta già) della Canapa, s’è ritagliato spazio per una grande giostra “ girata – per la felicità dei ragazzi e delle serve- a suono di organo da cattedrale con, aggiunto, un tiro a segno”. Intanto, sotto i portici Torlonia, un capannello s’accalca attorno ad una donna bendata, che “fattasi trono d’una sedia montata su una cassa d’imballaggio legge- com’ella dice- nel pensiero, illuminando il futuro”.

L’atmosfera è incasinata, ma eccitante. All’improvviso, cannonate di grancassa scuotono la folla per richiamarla verso il principio del Passeggio dove, dall’antivigilia, è stata collocata una delle attrazioni maggiori. Ovvero un padiglione con tanto di “eccezionale collezione d’animali di carne veramente naturale” come tiene a dire la spiegatrice, cecoslovacca, imponente e dal nome impronunciabile.

“ Avanti lor signori – grida all’ingresso la spiegatrice -, non si mostrino scorbutici, il tutto si mostra per la vile moneta di mezza lira, ovverossia di cinquanta centesimi, che non sono la rovina della famiglia!”.

L’interno del padiglione è tutta una sorpresa. C’è il “magnifico cicanto lione proveniente dal Mondo Atlante de l’Africa” e c’è anche la foca monaca, pescata “nelle più alte montagne del Paraguaj, presso le costole dell’Africa, e che si cibba continovamente di anguille e di altri velocipedi”. La foca, tra l’altro, risponde a qualsiasi domanda. Sbalordendo.

“ Ragazzi – sollecita un membro dell’illustre corteo partito da via dei Nobili- se ci incantiamo qui non arriviamo d’ora alla giocata del pallone e oggi, come ogni anno per la Fiera, l’andarvi è d’obbligo, anche perché la giocata è a beneficio del Ricovero Vecchi!”.

Il corteo degli illustri si mette dunque in moto verso lo Sferisterio. Che il Professore prende ad illustrare con enfasi unitamente alle regole del gioco.

“Qui – fa notare compiaciuto – s’è prodotto un vivaio d’artisti del bracciale di grande rinomanza, quali Sante d’Bianchein, Bigein Amati, Oreste Macelli detto ‘è Livar’, Giacomo, Lorenzo e Ugo Amati, Darold, i fratelli Franchini, il conte Eugenio Marini, Piròz e Marcòn Paglierani, i due Benedetti Flavio e Alfredo, oltre a Caio Carlini - lui soltanto – “capace d’alternare il bracciale al sòcco melodrammatico da rinomato tenore”.

Il Professore, mentre i giocatori piazzano i primi colpi, non manca di rammentare alla comitiva d’avere incontrato, più o meno una ventina d’anni avanti, in una via di Torino, nientemeno che Edmondo De Amicis, che gli magnificò i giocatori conosciuti a Santarcangelo e ai quali aveva dedicato ‘I Rossi e gli Azzurri’.

Le ore si consumano veloci come le emozioni. Il tempo è senza tempo. Alle spalle delle Contrade e della Rocca il cielo imbruna. Le prime ombre della notte vellutano l’aere, loro sì, in rispettoso silenzio.

Con la Fiera non ancora stanca di seduzioni. Occorre però scegliere. Che dire allora di benfinire la giornata in stile vecchia allegria alla sala Eden dove, non si sa come e perché, si inizia ballare in due e si finisce in tre?

Intorno alla mezzanotte, come in quegli accampamenti al termine della campagna bellica, arriva l’aria di smobilitazione. Infatti qui il dotto estratto interrompe bruscamente il racconto da noi inteso come raffronto.

Per quel si potuto. Ora ad Alfredo non resta che tornare a fare il padrone sono me, a Teresa il ritorno alle amate scene, ad Antonio qualche altra ambascia per la Nuova Antologia, a Malaguti gli studi e l’ impegno per continuare a dar lustro all’Ospedale e al giovane Augusto il sogno che per lui andava promettendo un posto da scriptor alla Biblioteca Vaticana. Non senza ( Lassù permettendo) scambiar promesse per la prossima Fiera.

Giammai da perdere. Con un ultimo sguardo, però, “agli amanti campagnoli che rincaseranno a braccetto a notte fonda”.

( Si ringrazia in Pino Zangoli, presidente

Pro Loco Santarcangelo per la preziosa collaborazione )