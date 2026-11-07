L'inaugurazione Le iconiche corna ci sono, la fiera è partita: Santarcangelo festeggia San Martino

Il programma dell'iconica kermesse, partita oggi (sabato 7 novembre)

Questa mattina (sabato 7 novembre) il taglio del nastro sotto le corna appese all’arco Ganganelli ha dato ufficialmente avvio all’edizione 2026 della Fiera di San Martino: presenti al momento di inaugurazione, la vice sindaca Michela Mussoni, l’assessore alle Attività economiche Luca Paganelli, gli assessori Angela Garattoni e Filippo Borghesi, Franco Foschi per Blu Nautilus, il presidente della Pro Loco di Santarcangelo Filiberto Baccolini e il presidente dell’associazione di commercianti Città Viva Santarcangelo Alex Bertozzi, oltre a una vasta partecipazione di pubblico nonostante la lieve pioggia. “Siamo pronti a dare ufficialmente avvio all’edizione 2026 della Fiera di San Martino che per quattro giorni porterà i profumi dell’autunno, i sapori della tradizione e lo spirito della convivialità attraverso le più autentiche proposte gastronomiche e l’intrattenimento nello spazio di piazza Ganganelli e al Villaggio dei Cornuti”, le parole dell'assessore Paganelli.

Oggi e domani (sabato 7 e domenica 8 novembre) insieme a mercoledì 11 novembre saranno i giorni della “Grande Fiera”, con la ristorazione, i settori specializzati e il Gran Mercato di San Martino: oltre 400 gli espositori tra punti ristoro, artigiani, settori specializzati, attrazioni del Luna Park, il Villaggio e la Tombola dei Cornuti. Tra gli eventi in programma oggi (sabato 7 novembre) alle ore 16,30 al Musas la mostra “Impressioni. Tracce, segni, messaggi” propone un approfondimento su racconti e testimonianze tratte da quaderni di scuola dedicati a “Il mio paese in un giorno di festa”. Sempre dal pomeriggio, al teatrino parrocchiale apre la mostra del quadro di San Martino, mentre dalle 19 alle 24 nella chiesa Collegiata è prevista l’iniziativa “Il mantello, l’elmo e la spada di Martino” e, alle ore 21, l’esibizione musicale “The sound of soul”. Alla stessa ora, l’area eventi in piazza Ganganelli ospita invece “Faber, il cantastorie dell’Anima” con Paolo Sgallini e Andrea Galli.

Domenica 8 novembre, invece, nell’area eventi di piazza Ganganelli torna l’attesissimo Palio della Piada organizzato dalla Pro Loco di Santarcangelo: giunto alla 27esima edizione, anche quest’anno vedrà i concorrenti sfidarsi nelle categorie Bambini, Giovani, Over e vincitore assoluto. Le competizioni prenderanno avvio dalle ore 14, mentre alle 17 verrà decretato il vincitore del premio speciale la “Pida di Bécch”, assegnato alla migliore piadineria di Santarcangelo. Alle ore 16, 17 e 18, invece, prendono avvio delle speciali visite guidate al deposito del Museo etnografico alla scoperta di “San Martino, Fiera degli animali. Oggetti e tradizioni”.

Lunedì 9 e martedì 10 novembre la Fiera ridurrà la sua espansione, limitandosi alla ristorazione, ai settori specializzati e al mercato del combarbio: di conseguenza, saranno minori anche le limitazioni alla viabilità e alla sosta.