Startup del territorio Le idee innovative diventano imprese: da Ubisol a Titanka, storie di successo

Lanciate da Nuove Idee Nuove Imprese: aziende nate dal percorso di accompagnamento all'imprenditorialità

Un'idea nata da tre giovani imprenditori, un percorso di formazione e accompagnamento, la capacità di trasformare un progetto innovativo in un'impresa concreta e, infine, l'interesse di un grande gruppo industriale. È la traiettoria di 2NDSpace, startup faentina specializzata nella progettazione e produzione di satelliti e componenti per il settore spaziale, che ha recentemente visto l’ingresso di SACMI nel proprio capitale. Un'operazione che rappresenta un importante riconoscimento per la giovane azienda, vincitrice nel 2023 di Nuove Idee Nuove Imprese, e che conferma il valore di un'esperienza che da 25 anni accompagna la nascita e la crescita di nuove realtà imprenditoriali.

La business plan competition è nata con l'obiettivo di intercettare il talento, sostenere le idee innovative e fornire ai giovani gli strumenti per trasformarle in progetti d'impresa. Un lavoro che non si limita alla selezione e alla premiazione delle migliori proposte, ma costruisce un percorso di formazione e confronto, attraverso il quale i partecipanti acquisiscono competenze imprenditoriali e strumenti concreti per sviluppare le proprie idee, definire un modello di business e confrontarsi con le sfide del mercato. In questo percorso, il contributo del Comitato Tecnico Scientifico è determinante per valutare la solidità dei business plan, riconoscere il potenziale delle iniziative e individuare quelle con maggiori possibilità di affermarsi sul mercato.

“Da 25 anni Nuove Idee Nuove Imprese sostiene il talento e accompagna la nascita di nuove realtà imprenditoriali – sottolinea Maurizio Focchi, presidente dell’Associazione –. Vedere oggi imprese che hanno partecipato alla nostra competizione crescere, affermarsi sul mercato e attirare l’interesse di importanti gruppi industriali è la dimostrazione concreta del valore di questo percorso. Il nostro obiettivo è continuare a favorire l’incontro tra innovazione e mondo produttivo, creando nuove opportunità di crescita e sviluppo per il territorio”.

Quella di 2NDSpace, capace di attirare l’attenzione di un gruppo che nel 2024 ha superato 1,7 miliardi di euro di ricavi con oltre cinquemila dipendenti, non è una storia isolata. Tra le esperienze più significative c'è anche quella di Titanka!, protagonista della prima edizione della competizione, oggi azienda specializzata in tecnologie digitali e marketing per il settore turistico, con oltre 145 professionisti e più di 2.500 strutture ricettive supportate.

Un altro percorso di crescita che sta attirando attenzione è quello di Blueat, vincitrice nel 2022. La startup riminese, attraverso Mariscadoras, ha sviluppato una filiera che trasforma il granchio blu invasivo in prodotti alimentari ad alto valore aggiunto e biomateriali. Nel 2025 ha raggiunto 1,23 milioni di euro di ricavi, portando i propri prodotti in circa 300 punti vendita Coop e avviando l'espansione sui mercati internazionali. Recentemente è stata inoltre selezionata per il Global Startup Program di ICE, con un percorso di accelerazione negli Stati Uniti tra San Diego e Boston.

Anche Nuhpro, seconda classificata nel 2022, testimonia la capacità delle imprese partecipanti di proiettarsi su scenari internazionali. Specializzata nello sviluppo di alimenti funzionali clean-label attraverso l'approccio Food as Medicine, qualche settimana fa ha vinto la Startup World Cup – San Marino Regional 2026 che le ha aperto le porte per le semifinali mondiali e per la finale di AI 4 Future, tenutesi entrambe a San Francisco. Nuhpro ha inoltre avviato recentemente una collaborazione con Juventus Football Club per sviluppare soluzioni nutrizionali dedicate alle esigenze degli atleti.

A completare questo percorso c'è Ubisol, vincitrice nel 2005, oggi realtà consolidata nel settore delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica. Un percorso iniziato anche grazie allo stimolo ottenuto con la partecipazione a Nuove Idee Nuove Imprese e che vanta oggi oltre 8.000 progetti portati a termine in 15 regioni italiane e più di 100.000 pannelli solari installati che fanno di Ubisol uno dei massimi esperti in Italia su fotovoltaico, ecobonus, efficienza energetica e impianti di riscaldamento e raffrescamento a basso impatto ambientale.