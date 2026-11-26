La riforma Delrio nel mirino Le province tornano al passato, Spinelli punge Sadegholvaad: "Il Pd dovrebbe fare autocritica"

La senatrice: "Grazie a Fratelli d'Italia la parola tornerà ai cittadini"

"Il presidente della provincia Sadegholvaad mente sapendo di mentire quando parla di riforma bipartisan. Proprio chi ha voluto la riforma Delrio nel 2014 dovrebbe oggi fare autocritica per aver creato un pasticcio istituzionale". Così Domenica Spinelli di Fratelli d'Italia commenta il via libera al disegno di legge delega per il ripristino dell'elezione diretta delle Province, che la senatrice definisce "una straordinaria vittoria per la democrazia ed i territori e un passo fondamentale per restituire piena dignità alle comunità locali".

Spinelli parla di critiche strumentali dal Pd per difendere la "fallimentare riforma" del 2014 che, attacca la senatrice del centrodestra, è fallimento della democrazia in quanto "presidente e consiglio provinciale sono scelti dalla maggioranza dei comuni più grandi, riducendo a poco o niente il peso dei colleghi che governano i piccoli enti". Ora, invece, "dopo anni in cui gli enti intermedi sono stati svuotati di risorse e funzioni, il potere decisionale torna finalmente nelle mani dei cittadini", annuncia Spinelli. "Grazie a Fratelli d’Italia si ridà importanza ad un ente di prossimità indispensabile per la coesione e lo sviluppo del Paese", aggiunge. "Occorre restituire ai cittadini il potere della scelta, devono essere loro a decidere chi amministra la propria Provincia di competenza. In aggiunta, questa legge delega avrà la sua definizione nel 2029 e ci sarà tutto il tempo per questo Governo o per chi verrà, di reperire le risorse".