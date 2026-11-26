CARO AFFITTI Legacoop Romagna e UIL chiedono un piano per la casa

Al centro del confronto la carenza di alloggi per famiglie, lavoratori e studenti

Legacoop Romagna e UIL a confronto sulla questione abitativa e il caro-casa, uno dei problemi più sentiti in questo momento da lavoratori, cittadini e imprese. All’incontro hanno partecipato, per Legacoop Romagna, il presidente Paolo Lucchi, la responsabile Attività Sindacale Simona Benedetti e i responsabili territoriali di Ravenna e Rimini, Mirco Bagnari e Giorgia Gianni. Per la UIL erano presenti il segretario di Ravenna Carlo Sama, il segretario di Cesena Paolo Manzelli, Enrico Imolesi della segreteria di Forlì e il coordinatore di Rimini Michele Bertaccini. Secondo l’analisi condivisa nel corso della riunione, i bisogni abitativi dell’area vasta sono mutati sensibilmente negli ultimi anni a causa dell’aumento del costo della vita, della crescita della popolazione universitaria e della diffusione delle locazioni brevi a uso turistico.

La carenza di alloggi incide direttamente su famiglie e lavoratori — non solo stagionali — coinvolgendo anche il tessuto produttivo, perché le imprese incontrano difficoltà sempre più gravi nel reperire personale disposto a trasferirsi sul territorio. Le ripercussioni sulle prospettive di sviluppo economico sono sotto agli occhi di tutti. Durante la discussione sono state esaminate le principali linee d’intervento contenute nel documento che Legacoop Romagna sta presentando alle principali rappresentanze politiche, economiche e sindacali dell’area vasta. Tra i punti affrontati figurano il contenimento degli affitti brevi, l’introduzione di agevolazioni fiscali per chi mette a disposizione immobili inutilizzati, il sostegno alla rigenerazione dei patrimoni ereditati e le azioni di contrasto al sommerso. Tra i temi all’ordine del giorno le possibili modifiche alla Legge regionale 24/2001 nell’ambito dell’aggiornamento normativo avviato dalla Regione Emilia-Romagna, il recupero e l’ampliamento del patrimonio pubblico delle ACER, il rilancio della cooperazione di abitanti, la realizzazione di foresterie per i lavoratori — collegando le variazioni di destinazione d’uso degli immobili abbandonati ai piani di sviluppo aziendale, con criteri trasparenti di assegnazione — e l’ipotesi di riconvertire una quota degli spazi inutilizzati delle Case del Popolo in alloggi per famiglie, lavoratori e studenti, tramite accordi con i Comuni e i Servizi sociali. «La direzione di Legacoop Romagna ritiene che attorno alle politiche abitative si giochi una parte rilevante del futuro economico e sociale della nostra area vasta – dichiara il presidente di Legacoop Romagna, Paolo Lucchi – e i ciclo di incontri istituzionali che abbiamo aperto sta dimostrando che questa preoccupazione accomuna tutte le parti sociali che hanno a cuore lo sviluppo del territorio. Ringraziamo quindi i rappresentanti della UIL di Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini per la pragmatica coerenza con cui hanno deciso di confrontarsi. L’auspicio comune che sta emergendo da tutti gli incontri è di avviare al più presto un tavolo istituzionale permanente tra tutti i soggetti coinvolti, dalle amministrazioni pubbliche fino alle componenti economiche e sociali. Il caro-affitti penalizza i giovani e le famiglie più fragili, ma tocca ormai anche molti lavoratori dipendenti con reddito stabile, riducendo l’attrattività della Romagna per chi vorrebbe trasferirsi qui a lavorare».