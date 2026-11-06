centro storico L’ex Supercinema finisce all’asta: base da 821mila euro

In vendita il Palazzo Baldini in corso d’Augusto, a due passi da piazza Cavour. L’edificio di 1.500 metri quadrati è vincolato e presenta gravi problemi strutturali

L’ex Supercinema di Rimini finisce all’asta. Lo storico Palazzo Baldini, in corso d’Augusto 187, sarà venduto il 19 gennaio 2027 al Tribunale di Rimini, con un’offerta minima di 821.625 euro. Le proposte dovranno essere presentate entro il 18 gennaio.

L’immobile si sviluppa su tre piani per circa 1.500 metri quadrati e comprende, oltre all’ex sala cinematografica, due appartamenti, un ufficio e un bar. Da anni in stato di abbandono, presenta gravi criticità strutturali e crolli.

L’edificio è sottoposto dal 2007 a vincolo storico-artistico e archeologico. Qualsiasi intervento di recupero dovrà quindi essere concordato con la Soprintendenza. L’asta, avviata nell’ambito di una procedura di pignoramento, rappresenta un’occasione per investitori e operatori immobiliari, ma comporta anche importanti interventi di riqualificazione.