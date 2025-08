“L’Impresa eccezionale”: a Riccione il tributo a Lucio Dalla

Sabato 9 agosto in piazza Fontanelle oltre due ore di musica live per celebrare il grande cantautore. Iniziativa solidale promossa da Anmic e Parkinson in Rete

A cura di Redazione 06 agosto 2025 11:21

