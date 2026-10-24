Sentenza Corte d'Appello L'Inps chiede 9000 euro indietro a una riminese invalida: il tribunale dà ragione alla donna

L'avvocato Emanuele Magnani: "Non è affatto scontato che ogni richiesta di restituzione da parte dell’Inps debba essere automaticamente accolta"

La Corte d’Appello di Bologna, sezione lavoro, ha accolto il ricorso di una cittadina invalida, escludendo il diritto dell’Inps a pretendere la restituzione di un indebito di circa 9.000 euro relativo a prestazioni assistenziali e disponendo la restituzione di quanto già trattenuto dall’Istituto. Il caso è stato seguito dall’avvocato Emanuele Magnani, consulente legale delle Acli e di Lega Consumatori Rimini, che ha assistito la beneficiaria nel giudizio, unitamente all'avvocata Cristina Bracci, contestando la legittimità delle richieste di “indebito” avanzate dall’Inps a distanza di anni.

La vicenda riguardava prestazioni di natura assistenziale legate alla condizione di invalidità, per le quali l’Inps aveva proceduto a ricalcoli chiedendo il rimborso di somme significative e avviando trattenute dirette sulle prestazioni in corso di pagamento. La Corte d’Appello ha ritenuto, nel caso concreto, che non ricorressero i presupposti per il recupero, riconoscendo l’irripetibilità delle somme percepite in un determinato periodo e ordinando la cessazione delle trattenute. Come sottolinea l’avvocato Emanuele Magnani, "la decisione conferma che, in materia di prestazioni assistenziali, non è affatto scontato che ogni richiesta di restituzione da parte dell’Inps debba essere automaticamente accolta: occorre verificare se vi siano stati errori dell’ente e se il cittadino abbia sempre tenuto un comportamento corretto e trasparente". In presenza di prestazioni assistenziali e di errori imputabili all’ente, la giurisprudenza valorizza il principio di legittimo affidamento e la funzione di tutela dei soggetti più deboli, potendo escludere l’obbligo di restituzione delle somme già erogate, come avvenuto nel caso deciso dalla Corte d’Appello di Bologna.

Così l'avvocato Magnani: "Parliamo per lo più di persone fragili che vivono in stato di difficoltà fisica ed economica, nei confronti delle quali sarebbe opportuno avere un occhio di riguardo. Pertanto le richieste di restituzione dovranno essere attentamente verificate: chi riceve comunicazioni di recupero su pensioni o prestazioni collegate all’invalidità ha il diritto di far esaminare la propria posizione da un professionista, per accertare se, alla luce della normativa e della giurisprudenza, la pretesa dell’ente sia effettivamente dovuta".