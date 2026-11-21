Taglio del nastro L'ipercoop I Malatesta si rifà il look: inaugurato il punto vendita dopo i lavori da 1,7 milioni

La struttura annovera 120 dipendenti

È stato inaugurato Inaugurato oggi (21 novembre) a Rimini, l’ipercoop I Malatesta di Coop Alleanza 3.0, all’interno dell’omonimo centro commerciale, in via Emilia 150. Il negozio è stato rinnovato dopo i lavori di restyling avviati a settembre e condotti a negozio aperto: l'investimento di CoopAlleanza è stato di 1,7 milioni. Per condividere questo importante momento con tutta la comunità, oggi si è tenuta la cerimonia di inaugurazione, alla quale hanno partecipato Juri Magrini, Assessore al Bilancio e alle Attività economiche del Comune di Rimini, e Luca Zaccherini, Direttore generale di Coop Alleanza 3.0. Per la Cooperativa erano presenti anche Sara Bianchi, Presidente della Zona soci Rimini di Coop Alleanza 3.0, e Iolanda De Simone, Regional Director di Coop Alleanza 3.0. Ai soci e ai consumatori che hanno fatto la spesa nella giornata inaugurale sono state regalate una piantina e una borsa riutilizzabile.

Dopo i lavori di rinnovamento, il punto vendita Coop si presenta pronto ad accogliere i suoi 30mila soci e tutti i clienti con un’offerta pensata per rispondere a esigenze diverse: da chi cerca soluzioni pratiche e veloci a chi vuole risparmiare senza rinunciare a qualità e sicurezza, fino a chi desidera ritrovare i sapori della tradizione locale. L’ipercoop mette a disposizione qualità e servizi su una superficie di 4.700 metri quadrati e può contare su un organico composto da 120 persone. Il negozio rappresenta un presidio importante della Cooperativa a Rimini e nel territorio romagnolo.