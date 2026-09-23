Liste d’attesa nella sanità, Forza Italia torna in piazza: tre banchetti nel Riminese

La campagna proseguirà venerdì 25 settembre a Riccione e sabato 26 a Bellaria Igea Marina e Rimini.

Prosegue in provincia di Rimini la campagna di Forza Italia sulle liste d’attesa nella sanità. "I banchetti organizzati sul territorio stanno registrando una grandissima partecipazione da parte dei cittadini, con numerose richieste di informazioni sui tempi di accesso alle prestazioni sanitarie e sugli strumenti disponibili per tutelare i propri diritti", riferisce il direttivo regionale in una nota. L’iniziativa proseguirà anche nel prossimo fine settimana, con tre appuntamenti in programma in provincia di Rimini: venerdì 25 settembre dalle 9 alle 12 in area mercato a Riccione, sabato 26 settembre, agli stessi orari, all'Isola dei Platani di Bellaria Igea Marina e in piazza Tre Martiri a Rimini. I cittadini potranno ricevere il vademecum informativo, conoscere il percorso di tutela previsto in caso di difficoltà nell’accesso alle prestazioni e sottoscrivere la petizione promossa dal capogruppo di Forza Italia in Assemblea legislativa Pietro Vignali, che chiede alla Regione di intervenire per ridurre le liste d’attesa. "La grande partecipazione che stiamo registrando in tutte le province dell’Emilia-Romagna dimostra quanto il tema delle liste d’attesa sia sentito dai cittadini – dichiara il segretario regionale di Forza Italia Pietro Vignali –. Con questa petizione diamo voce a chi chiede tempi di accesso alle cure rispettosi delle prescrizioni e delle leggi. Vogliamo inoltre contribuire a una giusta e capillare informazione sul percorso di tutela, uno strumento concreto per chi si trova davanti a una lista d’attesa bloccata o a tempistiche superiori a quelle previste dalle norme: la salute è un diritto. Ringrazio i nostri militanti impegnati nei territori". I banchetti rappresentano inoltre un’occasione per raccogliere direttamente le esperienze e le segnalazioni dei cittadini riminesi, così da portare all’attenzione delle istituzioni le difficoltà incontrate quotidianamente nell’accesso a visite ed esami.