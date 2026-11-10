Lite per un parcheggio sfocia nel terrore: "Mi ha puntato contro una pistola" 49enne rischia il processo
Il litigio per due cassette sulla strada il 9 agosto 2024. L'imputato nega l'arma da fuoco: "Avevo solo lo spray al peperoncino". Il 1° dicembre l'udienza predibattimentale
Una discussione nata per due cassette di plastica lasciate sulla strada sarebbe degenerata fino alla presunta minaccia con un revolver. Il 49enne nega: «Avevo solo uno spray al peperoncino».
I fatti risalgono al 9 agosto 2024 a Rivazzurra. Secondo la denuncia di un automobilista albanese, il residente, dopo una lite per un posto auto, sarebbe rientrato in casa per poi tornare con una pistola. Una ricostruzione contestata dal 49enne, assistito dall’avvocato Andrea Muratori, che sostiene di non aver mai mostrato armi da fuoco.
La Procura contesta la minaccia aggravata dall’uso di un’arma e dai futili motivi. Il prossimo 1° dicembre, davanti alla giudice Chiara Quadrelli, è fissata l’udienza predibattimentale: la difesa punta a ottenere il non luogo a procedere anche attraverso alcune testimonianze.