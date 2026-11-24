Lite sul regionale partito da Cattolica, capotreno aggredito dopo la multa: cancellata la corsa per Bologna

Il treno era partito alle 6.20. Un giovane senza biglietto ha colpito il ferroviere dopo la sanzione. L'intervento delle forze dell'ordine a Cesena ha fatto accumulare ritardo al convoglio, poi soppresso.

Il regionale è arrivato alla stazione di Cesena, ma da lì non è più ripartito. A bordo c'era un passeggero che aveva aggredito il capotreno dopo essere stato multato perché viaggiava senza biglietto. L'intervento delle forze dell'ordine e la tensione rimasta alta durante le operazioni hanno fatto slittare la partenza, fino alla decisione di cancellare la corsa. Una mattinata complicata per centinaia di viaggiatori diretti a Bologna, molti dei quali erano saliti a Rimini.

La vicenda è cominciata poco dopo le 6.20 di ieri, quando il regionale Tper 3936 ha lasciato Cattolica. A Misano, prima fermata lungo il percorso, è salito un giovane sprovvisto di titolo di viaggio. Il controllo del capotreno si è concluso con una multa, ma il passeggero ha reagito aggredendo il ferroviere: lo ha raggiunto alle spalle e lo ha colpito con violenza al collo.La presenza a bordo di un altro dipendente ferroviario, in quel momento fuori servizio, ha evitato che il capotreno rimanesse solo. Il collega è intervenuto per soccorrerlo e ha provato a riportare la calma. Nel frattempo è partita la richiesta di intervento alle forze dell'ordine.

Gli agenti sono saliti sul convoglio a Cesena, dove il regionale è arrivato alle 6.54. Anche davanti a loro il giovane ha continuato a opporre resistenza, rendendo difficili le operazioni per farlo scendere. Il treno è rimasto fermo e il ritardo si è progressivamente allungato. A Bologna l'arrivo era previsto per le 7.46. A quel punto, considerata anche la presenza di un altro regionale in arrivo sulla stessa linea, è stata disposta la soppressione del 3936. Ai passeggeri è stato comunicato che la corsa era cancellata «per l'intervento delle forze dell'ordine contro un viaggiatore intemperante». Per raggiungere Bologna hanno dovuto attendere e salire sul treno 3904. La scelta è stata legata anche alla necessità di evitare che due convogli percorressero lo stesso tratto ferroviario a distanza troppo ravvicinata, con il rischio di creare ulteriori rallentamenti sulla linea.