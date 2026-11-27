Volley A1 femminile L'Omag di scena a Conegliano

Le marignanesi ci arrivano dopo tre vittorie di fila e con l’obiettivo di mettersi alla prova e non rinunciare a giocare la propria pallavolo

Trasferta a Conegliano per la Omag. Ci arriva con tre vittorie di fila e l’obiettivo di fare quello che sa fare meglio: giocare. E non è un dettaglio da poco, perché l’avversaria è la Prosecco DOC Imoco Conegliano, una squadra che negli ultimi anni ha riscritto parecchie gerarchie della pallavolo internazionale e che ha fatto della vittoria una piacevole, quanto frequente, abitudine. Per le Zie si profila quindi un confronto di quelli che non concedono distrazioni, contro un gruppo capace di mettere pressione e trovare soluzioni in ogni situazione di gioco.



A raccontare le sensazioni della vigilia è il libero e capitano Sara Panetoni: «Arriviamo da tre vittorie consecutive e questo ci dà morale e fiducia, ma siamo consapevoli che c’è ancora tanta strada da fare e molto su cui lavorare. Non prenderemo assolutamente sottogamba la partita, ma allo stesso tempo non partiremo già sconfitte. Credo che per noi sarà una gara fondamentale, perché ci permetterà di confrontarci probabilmente con il livello più alto di questo campionato, contro quella che è la squadra più forte. Sarà un test molto importante, che potrà darci indicazioni utili non soltanto per le prossime partite, ma anche per il nostro percorso durante tutto il campionato».



Confrontarsi con Conegliano significa misurare il proprio gioco con un riferimento di primissimo livello. Le Zie conoscono il valore dell’avversaria e la difficoltà della trasferta, ma anche il senso di queste partite: mettersi alla prova e non rinunciare a giocare la propria pallavolo.