Volley A1 femminile L'Omag MT conquista Brescia: tris in trasferta per la Omag

Una prestazione di sostanza e intelligenza per le ragazze di Massimo Bellano, capaci di gestire con lucidità i momenti più decisivi

La Omag firma un blitz a Montichiari superando la Banca Valsabbina Millenium Brescia per 3-0 (30-28, 25-17, 26-24). Una prestazione di sostanza e intelligenza per le ragazze di Massimo Bellano, capaci di gestire con lucidità i momenti più decisivi.

Il primo set, combattutissimo, si decide ai vantaggi, con le Zie brave a spuntarla 30-28. Nel secondo la Omag cambia marcia, alza il ritmo e prende saldamente il controllo del gioco, chiudendo 25-17. Brescia prova a reagire nel terzo parziale, ma le romagnole mantengono freddezza nei momenti decisivi e chiudono i conti sul 26-24. Tra le protagoniste Martina Bracchi, miglior realizzatrice con 15 punti, Jessica Rivero e Magdalena Jehlarová con 13.

Per Rivero arriva anche il riconoscimento di MVP della gara, accompagnato dalle parole a fine partita: 'Sono molto contenta che abbiamo fatto un 3-0. Ci aspettavamo una partita molto lunga. Arriviamo da una partita molto tosta contro Scandicci. Alla fine abbiamo buttato fuori la grinta anche perché fisicamente eravamo molto stanche - commenta - Sono contenta, abbiamo lavorato bene, siamo state ordinate e molto decisive nei punti importanti'.

Applausi anche per i tifosi: un gruppo di circa trenta 'Nipoti' ha seguito le marignanesi in trasferta, facendosi sentire per tutta la partita con entusiasmo e calore. Da Montichiari la Omag torna con tre punti preziosi e una bella iniezione di fiducia per il prosieguo del campionato.