Lucio Marcelli conquista la giuria del Rumore Bim Festival, il contest dedicato a Raffaella Carrà

Ecco tutti i vincitori di categoria del contest organizzato a Bellaria Igea Marina

Rumore Bim Festival 2026, contest artistico ospitato da Bellaria Igea Marina, decreta il vincitore assoluto della 5° edizione: è Lucio Marcelli, giovane cantante di 25 anni, proveniente da Pedaso che, con la sua vocalità ha conquistato l’intera Giuria, presentando un suo inedito intitolato “Castelli di rabbia”. Dopo aver attraversato l’Italia da nord a sud, isole comprese, per ascoltare e formare i partecipanti che hanno aderito all’edizione corrente, toccando circa sessanta località italiane, Rumore Bim Festival ha concluso le sue fasi finali a Bellaria, città dove ha trascorso la sua gioventù Raffaella Carrà, icona del mondo dello spettacolo alla quale il contest artistico multidisciplinare è dedicato. Nasce da un'idea dell'autore e regista Rai Roberto Vecchi, qui direttore artistico, e Nazzareno Nazziconi di Anteros Produzioni s.r.l. che ne è l’organizzatore e il patron, è infatti legato indissolubilmente alla città di Bellaria Igea Marina, che ne ospita da cinque anni consecutivi le fasi conclusive, attraverso la stretta collaborazione dell’Amministrazione comunale e Fondazione Verdeblu. Le Finali e Finalissima Nazionale si sono svolte presso il Palacongressi, nel weekend dal 9 all’11 ottobre, concludendosi, domenica 11, con la serata di Gran Galà alla quale hanno presenziato le Autorità cittadine di Bellaria Igea Marina nella persona del Sindaco Filippo Giorgetti e del Presidente di Fondazione Verdeblu Paolo Borghesi, unitamente ad una delegazione del Comune di Silvi, cittadina che per il terzo anno consecutivo ha accolto una tappa di Semifinale Nazionale del contest. La serata è stata condotta sul palco da Alessia Fabrizio, talento scoperto alla prima edizione del contest, oggi presentatrice, modella e attrice.

La quinta edizione di Rumore BIM Festival si è distinta per l’alto livello artistico dei concorrenti; la Giuria ne ha decretato i vincitori per ogni categoria in gara. I primi classificati sono stati: per la Categoria Danza (Under 13) - Angelica Mariarita Ognissanti; Danza (Under 17) - Desire Botnauriuc; Danza (Over 18) – Mariano Matteo Colonna. Categoria Ballo (Under 13) – il duo Carmine e Vittoria Abruzzese; Ballo (Under 17) – Marta Rosaria Di Bella; Ballo (Over 18) – il duo Samuele Chirici e Morena Forino. Categoria Canto (Under 12) – Vincenzo Nathan Asaro; (Under 16) – Emma Neroni; (Under 35) – Lucio Marcelli; (Over 35) – Enrico Costa. Categoria Arti Varie – Francesco Maugeri.