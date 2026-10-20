Lucky Luke compie 80 anni, Poste San Marino celebra il cowboy dei fumetti con due francobolli

Emissione filatelica dal 28 ottobre in occasione di Lucca Comics & Games 2026, dove Poste San Marino sarà presente per la prima volta con un proprio stand

Il cowboy solitario più veloce del West compie ottant’anni e Poste San Marino dedica a questo speciale anniversario un’emissione postale che sarà emessa mercoledì 28 ottobre 2026 in occasione della 60ͣ edizione di Lucca Comics & Games, manifestazione alla quale Poste San Marino parteciperà per la prima volta nella sua storia con un proprio stand. Arriva così la seconda emissione del 2026 dedicata al filone dei Fumetti, serie tematica ripresa nel 2022 per rendere omaggio ai personaggi iconici della nona arte e agli artisti che li hanno creati, che nell’anno in corso ha già visto l’emissione postale dedicata a tokidoki™. Nato dalla creatività di Maurice de Bevere, in arte Morris, Lucky Luke debutta nel 1946 sulle pagine della rivista Spirou. Con il suo inconfondibile cappello bianco, il gilet, il foulard rosso e la pistola sempre pronta, il cowboy solitario che cavalca verso il tramonto fischiettando la propria ballata, è entrato, in otto decenni, nell’immaginario collettivo di generazioni di lettori. Celebre per la sua abilità di sparare più velocemente della propria ombra, Lucky Luke non è un pistolero in cerca di gloria: usa la pistola soprattutto per disarmare, più che per ferire. Essenziale, coerente e immediatamente riconoscibile, arriva in città per ristabilire l’ordine e riparte senza chiedere nulla in cambio. Nel corso degli anni, il personaggio si è evoluto, diventando sempre più misurato e trasformandosi in un autentico garante della giustizia pronto a intervenire solo se necessario. Anche piccoli dettagli ne raccontano l’evoluzione, come la sigaretta sostituita da un filo d’erba e il rituale finale che lo vede allontanarsi verso il tramonto, intonando la sua malinconica ballata.

Poste San Marino celebra questa ricorrenza con una serie postale composta da due francobolli dal valore di 1,85 euro ciascuno, per una tiratura di soli 15.000 esemplari. Le vignette raffigurano il cowboy nella sua iconica sfida di sparare alla propria ombra nel primo francobollo è ritratto nell’atto di sparare, mentre nel secondo compare la sua ombra. A completare il foglietto, l’immagine di Lucky Luke a cavallo, il logo dell’80° anniversario e quello della 60ͣ edizione di Lucca Comics & Games, a sottolineare il legame tra questa importante ricorrenza e uno degli appuntamenti internazionali più rappresentativi del mondo del fumetto. L’emissione sarà disponibile dal 28 ottobre 2026 presso lo stand di Poste San Marino a Lucca Comics & Games, presso lo Shop Filatelico e Numismatico di Piazzetta Garibaldi n.5 (San Marino Città) e sul sito ufficiale www.poste.sm.